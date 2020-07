Bicicleta em Trindade: oficinas e lojas para comprar a sua

Se você já está cansado de sempre ter que pegar a moto ou o carro mesmo para percorrer distâncias menores, uma boa alternativa é adotar a bicicleta como um meio de transporte. Além de ser ideal para os trajetos mais curtos, ou mesmo os mais longos, a bike ajuda a diminuir todo o estresse que o trânsito de veículos acaba gerando, sem falar que não polui e ainda ajuda a fazer uma boa atividade física. Assim, seja para comprar a sua ou garantir a manutenção da bicicleta que já te acompanha há algum tempo, em Trindade existem boas lojas que podem te ajudar.

No geral, são lugares que oferecem atendimento especializado e de qualidade, sempre te ajudando a escolher os melhores modelos e também a fazer os reparos que forem necessários. Preparamos uma listinha para te ajudar! Confira!

Saiba onde comprar ou fazer a manutenção da sua bicicleta em Trindade:

1 – Nivaldo Bicicletas

Há bastante tempo no mercado de Trindade, por aqui os clientes encontram atendimento especializado e de qualidade, seja para comprar ou fazer aquela manutenção que sua bicicleta precisa.

No lugar é possível encontrar peças, acessórios e serviços em geral de oficina. O melhor é que os preços são bem justos. Vale a pena conhecer!

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 18h | sábado, das 8h às 14h

Telefone: (62) 99143-4254

Endereço: R. 02, Qd. 08 – Lt. 20 – St. Serra Dourada, Trindade – GO, 75380-000

2 – Casa do Ciclista

Com uma estrutura grande e bem completa, a loja também é perfeita para quem precisa comprar uma bicicleta ou garantir novos acessórios. Com atendimento de primeira, você ainda pode contar com dicas e todo o suporte que precisar na hora de escolher o melhor modelo para você.

Como se não bastasse, a loja também vende peças, vestuário, mochilas e equipamento de proteção, tudo para que você fique sempre seguro na hora o pedal. Sem dúvida, uma das melhores opções de Trindade.

Telefone: (62) 3505-2491

Endereço: Av. Manoel Monteiro, 530 – Jardim Salvador, Trindade – GO, 75388-430

3 – Rusvel Bike

Na Rusvel você também encontra tudo que sua bicicleta precisa e mais um pouco. Por ali dá para comprar desde os acessórios mais básicos até aqueles que vão deixar sua bike do jeitinho que você quer.

Além de modelos maiores, também é possível encontrar linhas infantis, com bikes coloridas e que certamente farão a alegria da garotada. Também tem diversos tipos de vestuário. Como se não bastasse, o lugar também conta com uma oficina. Vale a pena conhecer! Clique aqui e confira o Facebook da loja.

Telefone: (62) 99378-6606

Endereço: R. Buriti Alegre, 60-142 – Parque Buritis, Trindade – GO, 75380-000