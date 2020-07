Com protocolos de segurança, Ipasgo retoma consultas e cirurgias eletivas

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) confirmou que vai retomar, já nesta terça-feira (14/7), a realização de consultas e cirurgias eletivas seguindo os termos do decreto governamental nº 9.692, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás em razão da disseminação do novo coronavírus, agente causador da covid-19.

Na rede credenciada ao Ipasgo, os atendimentos eletivos devem retornar conforme os termos do revezamento 14 por 14 dias,instituídos pelo comitê técnico que atua nas ações de controle ao avanço do novo coronavírus em Goiás.

Suspensas pelo decreto do governo estadual de 30 de junho, as cirurgias eletivas pelo Ipasgo, até alguns dias atrás, estavam com a data de retorno na rede credenciada ainda incerta.

“Fizemos a suspensão das cirurgias eletivas atendendo o decreto. […] Se for no sentido de tanto o governo estadual quanto a municipalidade, vamos fazer a remarcação. Os demais ocorrem normalmente. Era necessário suspender as cirurgias eletivas para ter maior disponibilidade de leitos (para tratamento de covid-19)”, explicou na última semana o presidente Hélio José Lopes, em entrevista à Rádio Bandeirantes Goiânia.

Compreensão é importante para evitar colapso na rede de saúde, diz Ipasgo

No comunicado de retorno das consultas e cirurgias eletivas, o Ipasgo destacou que é “fundamental seguir os protocolos de funcionamento” das autoridades da Saúde e alertou: O momento é compreensão, união e participação.

Veja abaixo:

“O Ipasgo reforça que é fundamental seguir os protocolos de funcionamento expedidos pelas autoridades sanitárias, bem como manter o uso constante de máscaras e o distanciamento social entre pessoas. Vale destacar que aglomerações estão proibidas.

Neste momento de combate à pandemia do novo coronavírus, a compreensão, união e participação de todos os entes são importantes para evitar o colapso no sistema de saúde e garantir atendimentos às pessoas que, por ventura, sejam contaminadas.”