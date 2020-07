Em Piracanjuba, idosa é presa ao entrar em presídio com drogas em colchão

Uma idosa de 67 anos e dois irmãos de 45 e 48 anos foram presos na noite da última segunda-feira (13/7) acusados de tentar contrabandear drogas para o interior de Unidade Prisional de Piracanjuba, em Goiás. Na ocorrência, foram encontradas drogas em colchão levado pela idosa, ao neto, que estava preso no local.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC GO), os policiais da unidade desconfiaram do nervosismo da senhora ao deixar um colchão para o neto, preso na unidade, e sair rapidamente, em período de entrega de mantimentos. Após a saída da idosa, ao investigarem o colchão, os policiais encontraram porções de maconha (8) e selos de LSD (35), em seu interior.

Após constatarem o crime, a PC GO foi chamada para localizar a mulher de 67 anos. Após identificá-la em sua residência, os policiais localizaram os dois irmãos responsáveis por introduzir a droga em colchão e prepará-lo. Os homens de 45 e 48 anos foram presos em garagem de propriedade familiar, na cidade. Um dos homens usava tornozeleira eletrônica porque havia sido preso recentemente por se envolver em explosão de caixa de banco.

A idosa de 67 anos, os dois irmãos e o neto, no presídio, responderão pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, os quais podem chegar à pena de 25 anos de reclusão. O grupo se encontra detido na unidade prisional.

Além de idosa presa com drogas em colchão, em Piracanjuba, irmã de detento foi presa com drogas em biscoitos, no presídio de Trindade, em junho

Além de idosa presa com drogas em colchão, a irmã de um detento foi presa em junho ao tentar entrar com drogas escondidas em biscoitos no presídio de Trindade, na Região Metropolitana da capital. A interceptação aconteceu no momento que os alimentos foram deixados na local – dia em que familiares e amigos entregam alimentos e produtos de higiene para serem repassados aos custodiados do local.

De acordo com a direção da unidade prisional, que integra a 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagrante foi feito por agentes plantonistas no momento da revista dos itens deixados.

Os servidores interceptaram a entrada de quatro porções de substância análoga à maconha e duas de substância aparente à cocaína. Os ilícitos estavam escondidos em pacotes de biscoitos, que foram deixados pela irmã de um custodiado que cumpre pena no local por crimes, dentre eles roubo.