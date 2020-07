Goiânia registra mais de 10 mil casos de covid-19; veja bairros afetados

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou um boletim, na tarde desta terça-feira (14/7), atualizando a situação epidemiológica da capital. Até o momento, Goiânia já registra mais de 10 mil casos de covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 348 novos casos.

O relatório ainda mostra 8.589 pessoas já se recuperaram da infecção na capital. Além disso, 253 pacientes encontram-se internados. No total, Goiânia soma 10.158 testes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, 964 pacientes já passaram por leitos de internação devido complicações da doença. Desse total, 477 (49%) foram transferidos para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com os dados, entre os infectados, a maioria são do sexo feminino, totalizando 5.195 casos, representando 51%, enquanto 4.963 (49%) são do sexo masculino. Ainda conforme o estudo, 89% dos infectados são da população em geral e 11% de profissionais da saúde.

Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (52%), febre (49%), dor de garganta (23%), dor de cabeça (20%), dores musculares (15%), perda do olfato (9%) e perda do paladar (9%).

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda mostram que o número de óbitos registrados na cidade é 273.

Veja os bairros de Goiânia com mais casos de covid-19

Até o momento, mais de 470 bairros de Goiânia já confirmaram casos de coronavírus, que foram registrados em todos os distritos sanitários. Confira a lista dos bairros que contam com mais contaminados: