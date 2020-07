Goiás apresenta índice de criminalidade; latrocínio tem queda de 37%

O governador Ronaldo Caiado (DEM) juntamente com autoridades da segurança pública divulgaram, na manhã desta terça-feira (14/7), os índices de criminalidade em Goiás. Os dados são referentes ao primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. A divulgação foi feita em coletiva que também anunciou a criação da Delegacia de Combate à Corrupção em Goiás.

De acordo com o Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, Odair José Soares, o Estado foi o pioneiro na criação de um grupo para combater a corrupção. Hoje, foi sancionada pelo governador a lei para a criação da Delegacia de Combate à Corrupção.

“É um fato que faz a diferença. Essa data onde nós estamos aqui sancionando uma lei em que Goiás sempre foi protagonista, no nosso governo, em avançar no combate à corrupção. Essa delegacia, já instalada com todos os profissionais competentes a frente dela, hoje configurada em lei é para deixar claro que cada vez mais nós nos especializaremos no combate a corrupção no estado de Goiás, que tantos danos já causou a população goiana.”, afirmou Caiado.

Índice de criminalidade em Goiás

Os indicadores de criminalidade do 1º semestre de 2020, em Goiás, apresentados durante a manhã desta terça-feira (14/7), apontam que houve uma redução dos crimes em 18 meses consecutivos.

Em relação aos crimes contra a vida, os homicídios tiveram redução de 16,52%, já os crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, diminuíram em 37,14%. Veja a redução de roubos e furtos:

Roubos

veículos: 38,29%

pedestres: 29,23%

cargas: 34,95%

comércio: 18,31%

residências: 19,58%

instituições financeiras: 100%

Furtos

veículos: 24,39%

pedestres: 24,05%

comércio: 3,58%

residências: 23,59%

Prisões e apreensões em Goiás

Durante a apresentação de dados do índice de criminalidade, também foram divulgados os números de prisões e apreensões realizadas em Goiás no primeiro semestre de 2020. No total, 5.157 prisões foram efetuadas, houve ainda outras 12.621 prisões em flagrante. No total, 3.115 armas foram apreendidas.

Dados ainda apontam que foi feita a apreensão de mais de 24 toneladas de drogas. Além disso, foram realizadas 689.251 abordagens policiais, mais de 10 mil operações deflagradas.