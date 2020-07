Dados do boletim epidemiológico desta terça-feira (14/7), divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, apontam que Goiás soma mais de 38 mil casos e 910 mortes por covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus.

Somente nas últimas 24 horas, 1.072 novas infecções foram registradas. Além disso, há também a confirmação de 30 novas vítimas fatais. A SES-GO informa que há 11.429 pessoas recuperadas, 91.494 casos suspeitos em investigação e 41.788 descartados.

No Estado, há 910 óbitos confirmados de covid-19 o que significa uma taxa de letalidade de 2,39%. Há 61 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 559 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De 38.008 casos confirmados, 2.251 são profissionais de saúde, representando 5.9%. A maioria das infecções são de técnicos e auxiliares de enfermagem, com 2.6%. Em seguida estão os enfermeiros (1.1%), outros trabalhadores da saúde (0.9%), médicos (0.8%), trabalhadores administrativos da saúde (0.3%) e fisioterapeutas (0.2%).

Além disso, o sistema prisional goiano já registra 460 infecções, número que abrange os servidores e detentos. Segundo o informe epidemiológico da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os detentos diagnosticados com o novo coronavírus são 310, somados com os servidores penitenciários que são 150, totaliza 460 no sistema prisional goiano.

Cidades que investigam casos de covid-19 em Goiás

Na tarde desta terça-feira (14/7), dados do painel Covid-19, do governo estadual, apontam que apenas uma cidade de Goiás não apresenta casos confirmados ou suspeitos, que é o município de Nova Roma. Entretanto, outros 19 investigam os casos, sendo:

Água Limpa

Aporé

Arenópolis

Bonópolis

Campinaçu

Damianópolis

Davinópolis

Lagoa Santa

Mambaí

Marzagão

Novo Planalto

Palestina de Goiás

Pilar de Goiás

São Domingos

São João da Paraúna

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

Sítio D’Abadia

Trombas

De acordo com a SES-GO, o boletim com as notificações realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.