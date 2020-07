Goiás tem mais de 2.251 profissionais de saúde com covid-19

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que mais de 37 mil pessoas já foram contaminadas com a covid-19, em Goiás. Deste total, 2.251 são profissionais de saúde, representando 5.9% do total.

Em relação com o total de casos de Goiás, a maioria das infecções são de técnicos e auxiliares de enfermagem, com 2.6%. Em seguida estão os enfermeiros (1.1%), outros trabalhadores da saúde (0.9%), médicos (0.8%), trabalhadores administrativos da saúde (0.3%) e fisioterapeutas (0.2%).

Já o percentual de servidores contaminados em relação ao total de profissionais são:

Outros trabalhadores da saúde: 3.51%

Enfermeiros: 2.65%

Técnicos ou auxiliares de enfermagem: 2.25%

Médicos: 1.96%

Fisioterapeuta: 1.13%

Quantidade de profissionais de saúde com covid-19, em Goiás

Além do percentual de profissionais de saúde com contaminados com o novo coronavírus em relação ao estado e também em relação aos profissionais, a plataforma Covid-19, do governo estadual, também disponibiliza a quantidade de servidores infectados por categoria.

Em primeiro lugar estão os técnicos de enfermagem, sendo 969. Em seguida estão os enfermeiros (409), outros trabalhadores da saúde (344), médicos (321), trabalhadores administrativos da saúde (123) e fisioterapeutas (85). Os dados do painel foram atualizados às 13h20 desta terça-feira (14/7).

Servidores contaminados em Goiânia

Dos servidores de saúde infectados em Goiás, a capital concentra a maioria, totalizando 1.099. Até o momento, Goiânia tem 9.777 casos de covid-19, os profissionais de saúde contaminados representam 11% deste total.

Na capital, a maioria são os técnicos de enfermagem, representando 31%. Em seguida estão os médicos (22%) e enfermeiros (14%). Com 4% do total de contaminações estão recepcionistas; 3% estão os fisioterapeutas e farmacêuticos. Outros profissionais como cirurgiões-dentistas, nutricionistas, técnicos de laboratório, biomédicos, técnicos em radiologia, agentes comunitários da saúde e assistentes sociais representam apenas 2%.

Os pacientes recuperados da covid-19 em Goiânia já somam 7.796, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta segunda-feira (13/7). Há ainda 267 mortes, 913 internações e 458 internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A SMS não divulga a quantidade de mortes, internações ou recuperações entre os profissionais de saúde.