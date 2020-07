Homem é preso suspeito de espancar mãe idosa, em Águas Lindas

Um homem foi preso nesta segunda-feira (13/7) suspeito de espancar mãe idosa, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Conforme informações, a prisão em flagrante foi feita durante uma ocorrência de tentativa de feminicídio. Segundo consta do inquérito policial, o homem espancou sua mãe com golpes no rosto e na cabeça, causando traumatismo craniano e diversas lesões corporais.

De acordo com a Polícia Civil (PC), devido a gravidade dos ferimentos, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde se encontra em estado grave, com risco de morte. Ela está internada e em coma.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante pela prática do crime de tentativa de feminicídio. Ele foi preso e encaminhado para o presídio de Águas Lindas, onde se encontra à disposição da Justiça.

Além do suspeito de espancar mãe idosa, em Águas Lindas, mulher teria esfaqueado uma idosa, em Goianésia

Uma idosa de 82 anos de idade foi esfaqueada numa tentativa de assalto ocorrida na última segunda-feira (13/7), no município de Goianésia. Uma mulher de 42 anos foi presa, suspeita do cometimento do crime.

Os policiais militares foram informados que a suspeita teria invadido a residência da vítima e usado uma faca para desferir vários golpes na idosa durante o assalto, causando ferimentos leves. Durante busca pessoal, foi encontrada uma faca na cintura da suspeita, um aparelho celular e R$ 20 em dinheiro, valor que havia sido subtraído da vítima.

Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia onde deverá responder por tentativa de latrocínio.

Já Benedita de Oliveira foi levada para o Hospital Municipal Irmã Fanny Duran e, após passar por procedimentos médicos, foi liberada.