Idosa de 82 anos é esfaqueada em tentativa de assalto, em Goianésia

Uma idosa de 82 anos de idade foi esfaqueada numa tentativa de assalto ocorrida na última segunda-feira (13/7), no município de Goianésia, a 176 quilômetros de Goiânia. Uma mulher de 42 anos foi presa, suspeita do cometimento do crime.

Conforme informações da Polícia Militar, o caso foi registrado no Bairro Santa Luzia, região Leste de Goianésia. Na segunda-feira, a Central de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu a informação através do 190 do crime e a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) Alfa se deslocou até o endereço informando, onde se deparou com a suspeita imobilizada por populares.

Os policiais militares foram informados que a suspeita havia invadido a residência da vítima, identificada como Benedita de Oliveira Lima, de 82 anos, e usado uma faca para desferir vários golpes na idosa durante o assalto, causando ferimentos leves. Durante busca pessoal, foi encontrada uma faca na cintura da suspeita, um aparelho celular e R$ 20 em dinheiro, valor que havia sido subtraído da vítima.

Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia onde deverá responder por tentativa de latrocínio.

Já Benedita de Oliveira foi levada para o Hospital Municipal Irmã Fanny Duran e, após passar por procedimentos médicos, foi liberada.

Além de caso de Goianésia, um jovem foi esfaqueado por seu vizinho em Aparecida de Goiânia

Em março deste ano, um jovem de 25 anos foi esfaqueado pelo vizinho durante sua própria festa de aniversário. O caso ocorreu no dia 13/3), no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Informações da época apontaram que o crime ocorreu após o vizinho entrar de “penetra” na festa.

O aniversariante estava com alguns amigos em casa quando o vizinho teria pulado o muro e entrado na residência. O dono da casa teria pedido ao vizinho para que ele saísse, mas o suspeito não teria aceitado e iniciou-se uma discussão.

Ambos teriam trocado socos e chutes, quando o vizinho pegou uma faca e acertou o aniversariante. A vítima foi socorrida com ferimentos no pescoço, no peito e na mão e encaminhado, em estado grave, para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele passou por uma cirurgia.

Após o crime, o vizinho suspeito fugiu.