Marília Mendonça vai ser homenageada com ‘Título de Cidadã Goianiense’

A Câmara Municipal de Goiânia (CMG) aprovou em sessão na manhã desta terça-feira (14/7) o decreto legislativo n°59/2019 o qual concede o “título honorífico de cidadania goianiense” à cantora sertaneja Marília Mendonça. Segundo o decreto, o Título de Cidadã Goianiense foi motivado “por seus inestimáveis serviços prestados em favor da cidade de Goiânia”.

Além de destacar a carreira da cantora, com singles, álbuns e hits produzidos, a Justificativa da proposição legislativa lembrou ainda que Marília Mendonça já fazia sucesso antes mesmo de começar a cantar: letras compostas pela artista já haviam virado sucesso na voz de outros cantores sertanejos. Mas foi em 2015 que tudo mudou: Marília Mendonça saiu em carreira solo e já acumula quatro álbuns em sua discografia, além de prêmios: a sertaneja é detentora do recorde de live mais assistida no YouTube, em todo o mundo, com 3,31 milhões de ‘views’ simultâneos.

A cantora vive em Goiânia com o marido, o também cantor e compositor Murilo Huff, e o filho de sete meses, Léo.

O decreto foi elaborado pelo vereador Paulinho Graus (PDT), em novembro de 2019.

Além do Título de Cidadã Goianiense concedido à Marília Mendonça pela CMG, Mandetta, ex-ministro da Saúde, pode receber título de cidadão goiano pela Alego

Além do Título de Cidadã Goianiense concedido à Marília Mendonça, O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pode receber o título de cidadão goiano, agora pela Alego. É o que propõe um projeto que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e aguarda análise.

Em justificativa, o autor do projeto, o deputado Diego Sorgatto (PSDB), disse que Mandetta representou em sua gestão como ministro da saúde “a personificação de uma mudança de postura social e teve uma visão de valorização e respeito para com todos, especialmente em relação aos integrantes da área da saúde, além do bem-estar do cidadão.”

O deputado destacou ainda que “ele se distingue pela competência, postura ética e humana, pelo diálogo, e pela transparência desde as questões mais simples até as mais complexas, visto que seus princípios e valores são notados, não só pelos indivíduos com os quais interage, mas também por pessoas de diversas áreas profissionais e sociais.”