Motosserra a combustão: os cuidados para abastecer sua ferramenta

Para você que deseja realizar atividades em ambientes ao ar livre, longe de rede elétrica e, ainda, ter a liberdade de movimentos, a motosserra à gasolina se destaca como a melhor opção. Isso porque o abastecimento destas máquinas pode ser feito em qualquer lugar. No entanto, você precisa cuidar da segurança quando for recolocar o combustível.

É importante lembrar que a qualidade do maquinário faz toda diferença. Se você investir em uma marca tradicional, como uma STIHL motosserra, por exemplo, provavelmente já irá obter orientações completas, no momento da compra, sobre como lidar com o abastecimento. Isso já diminui os riscos de acidentes. Mas se você ainda não conhece todas as recomendações e precauções em relação a sua máquina, observe as seguintes dicas de segurança: