Prefeitura distribui kits de limpeza e higiene produzidos no IFG Aparecida

A Prefeitura de Aparecida recebeu na última sexta-feira (10/7) do Instituto Federal de Goiás (IFG) Câmpus Aparecida a doação de 238 kits saneantes com água sanitária, álcool glicerinado 70% e sabonete líquido, para ajudar a população a se prevenir da Covid-19. Os 238 kits recebidos estão sendo entregues nesta semana, junto com as cestas básicas que seguirão para as casas dos aparecidenses.

É a primeira remessa de uma doação de 2.500 conjuntos iguais a esse – produzido no Laboratório de Química do próprio IFG Aparecida – que vão incrementar as cestas básicas entregues pela Secretaria de Assistência Social (Semas) às famílias mais afetadas, economicamente, pela pandemia do novo coronavírus.

A Semas espera distribuir ao menos 200 kits saneantes por semana, que é o número mínimo estimado pelo IFG para ser doado à Prefeitura de Aparecida a cada sete dias.

Cada kit contém um frasco de 500 ml de álcool glicerinado a 70%, um frasco de 500 ml de sabonete líquido para mãos e um frasco de 2 litros de água sanitária.

Representando o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, o vice-prefeito Veter Martins enalteceu o ato solidário do Instituto.

Veter declarou que “essa iniciativa do IFG, seus professores, profissionais e alunos vai contribuir muito nesse momento difícil que estamos passando, dessa pandemia. Mas aqui, em Aparecida, com o reforço da parceria também do IFG, nós vamos dar mais um salto a frente no combate ao novo coronavírus”.

Além dos kits de limpeza contra o covid-19, IFG de Aparecida vai dor 4 mil máscaras para a população

Diretora-geral do IFG Câmpus Aparecida de Goiânia, professora Ana Lucia Siqueira de Oliveira adiantou que, a exemplo dos kits saneantes, o Instituto Federal de Goiás vai doar à Prefeitura de Aparecida mais 4 mil máscaras de proteção facial. O equipamento de proteção individual será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a professora Ana Lucia, a entrega dos kits saneantes e das máscaras é uma forma que o IFG Aparecida encontrou de ajudar a comunidade a se prevenir, na prática, do contágio do coronavírus. “Todos os nossos professores e técnicos, desde o início da pandemia começaram a buscar alternativas de atuar também no combate à Covid-19. E aí nós identificamos essas duas possibilidades”, contou a diretora.

A secretária de Assistência Social e primeira-dama de Aparecida, Mayara Mendanha, foi representada no ato na entrega dos kits pela coordenadora de Vigilância Socioassistencial da Semas, Sandra Alexandre.

Ela ressaltou que, com as doações de empresas e demais parceiros a Secretaria de Assistência Social está entregando de 300 a 400 cestas básicas por dia, em média, para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, trabalhadores informais ou autônomos, famílias com renda per capita até meio salário mínimo, desempregados e famílias inseridas no Cadastro Único.

Para a família conseguir esse benefício é preciso ligar para os telefones 3545-1138 / 3545-5970 / 3545-5986 ou mandar mensagem para o WhatsApp 99292-5407.