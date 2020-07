Prefeitura inicia pavimentação de mais cinco bairros, em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), iniciou nesta semana o serviço de pavimentação asfáltica no Jardim Petrópolis, Residencial Nunes de Morais, Sítio Recreio do Ypê e Loteamentos Aruanã Park e Faiçalville. Os cinco bairros estão incluídos no programa de infraestrutura implantado pelo prefeito Iris Rezende.

“No meu mandato anterior nós asfaltamos 134 bairros que não tinham o benefício. Desde que eu deixei a prefeitura, no entanto, outros tantos bairros surgiram sem pavimentação. Vamos asfaltar todos eles”, garantiu o prefeito.

O titular da Seinfra, Dolzonan da Cunha Mattos, reitera que as obras de infraestrutura dos 31 bairros representam mais qualidade de vida à população. “É um grande projeto encabeçado pelo prefeito Iris, uma das suas grandes marcas, além, é claro, de levar principalmente dignidade à comunidade local”, afirmou.

Orçadas em R$ 26.546.176,60, as obras de infraestrutura da Prefeitura de Goiânia nos cinco bairros vão incluir pavimentação, construção de galeria pluvial e meio-fio. A previsão é de que todo o serviço seja concluído no fim deste semestre.

Além de pavimentação de cinco bairros, Prefeitura de Goiânia iniciou obras de galeria de águas pluviais na Leste-Oeste, em março

A Prefeitura de Goiânia iniciou no final de março de 2020 a construção de uma galeria de águas pluviais na Avenida Leste-Oeste, nos cruzamentos com a Rua 44 e com a Avenida Contorno, no Centro. A obra é parte integrante da rede de drenagem do prolongamento da Leste-Oeste, que está sendo construída entre a Rua 74 e a GO-403, em Senador Canedo, com extensão de 8,1 km.

Nesses dois próximos dias, serão executadas as duas travessias para a implantação da rede, que possui 500 m de extensão e terá tubulação em concreto armado de 800 mm e 1000 mm de diâmetro. O prazo para conclusão é de 15 dias. Após, será executada a rede no cruzamento com a Marginal Botafogo.