Seduc abre inscrições para ensino de jovens e adultos a distância, em Goiás

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abriu inscrições, até o dia 31/7, para o programa Educação de Jovens e Adultos a Distância (EJATEC), através do site < www.matricula.go.gov.br >. A modalidade de ensino de jovens e adultos, que existe desde 2019, permite que estudantes maiores de 18 anos terminem o Ensino Médio de forma semipresencial, em Goiás.

Com duração de 18 meses em detrimento dos três anos regulares, os alunos inscritos no EJATEC cursarão 960 horas/aula em plataforma de Ensino à Distância (EAD) e 240 horas presencialmente, em uma das 16 escolas base ofertadas pelo Governo do Estado à escolha do aluno, no ato da inscrição, no site. Ao todo, são 1.200 horas/aula para a obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio.

De acordo com o portal da Seduc, é possível que os alunos que cursam o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) de forma regular – presencialmente – migrem para o sistema semipresencial, do EJATEC. Para isso, basta que os interessados façam as inscrições no site até o dia 31/7, prazo limite tanto para a inscrição no EJATEC quanto para a alteração de modalidade.

Além do ensino de jovens e adultos de forma semipresencial, organizado pela Seduc, em Goiás, Prefeitura de Goiânia criou plataforma de atividades online, disponível aos alunos da rede municipal de ensino.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), colocou em vigor, desde o dia 22/4, a plataforma de atividades online da rede municipal de Educação. Denominado ‘Conexão Escola’, o sítio pode ser a acessado pelo www.sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/

A plataforma foi desenvolvida pela SME após pesquisa de acesso à internet com mais de 26 mil famílias de alunos das escolas municipais e Cmei da capital. Serão postados no site conteúdos e atividades complementares de todos os níveis de ensino, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja).

A proposta abrange conteúdos nas temáticas de corpo e movimento, educação ambiental, saúde, educação financeira, empreendedorismo, ética, cidadania, experiências e curiosidades. Todas as atividades seguem as diretrizes na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e são atualizadas semanalmente por equipes da própria SME.