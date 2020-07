Veja as 78 cidades goianas que recebem testes e app de rastreio da covid-19

Conforme anunciado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), 78 cidades goianas receberão testes e app para rastreio da covid-19. De acordo com Caiado também serão oferecidos testes RT-PCR também a pessoas com sintomas gripais e casos leves. (Veja abaixo as cidades)

Para fazer o teste, é necessário se cadastrar no aplicativo “Dados do Bem”, que é gratuito e já está disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play. Após baixar, é preciso informar nome, endereço, CPF e localização.

Com os dados já informados, o próximo passo é responder a algumas perguntas de autoavaliação, mesmo que não apresente nenhum sintoma da covid-19. A partir daí, o app indicará se o cidadão deverá ou não fazer o teste que identifica a doença. Caso seja necessário, a pessoa receberá um QRCode no celular, que dá o direito de fazer o teste em uma unidade básica de saúde específica – basta apresentar o código recebido.

Caso o usuário do aplicativo seja diagnosticado com covid-19, ele deverá informar o nome de familiares e amigos com quem tem contato no dia a dia. Essas pessoas receberão um convite, via mensagem de texto no celular, para também fazerem o teste.

Lista das cidades goianas que recebem testes e app de rastreio da covid-19

A princípio, a adesão ao Dados do Bem poderá ser feita por 78 municípios, que foram escolhidos por critérios técnicos elaborados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As 78 cidades receberão equipamentos para testagem em massa. Veja quais são: