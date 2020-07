Aparecida de Goiânia retorna ao cenário amarelo nesta quarta-feira (15/7)

A cidade de Aparecida de Goiânia, após reunião do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, retorna nesta quarta-feira (15/7) ao cenário amarelo. Dessa forma, os comércios da cidade voltam a fechar apenas uma vez de segunda à sexta-feira, conforme escalonamento de cada macrozona. Além disso, aos domingos os estabelecimentos comerciais ficam fechados em todas as regiões.

Segundo a assessoria da prefeitura de Aparecida de Goiânia, a mudança para o risco moderado foi possível devido ao aumento do número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na cidade, que adquiriu 40 respiradores na última semana, além da redução do número de casos ativos desde o dia 1ª de julho. Assim, as novas regras já começam a valer a partir desta quarta-feira.

Além disso, restaurantes e academias também poderão voltar a funcionar. Porém precisam aguardar a publicação da portaria com os protocolos sanitários para esses estabelecimentos, o que ocorrerá ainda nesta semana.

Exceções de funcionamento em Aparecida de Goiânia

Com o escalonamento regional no cenário amarelo, as exceções para os domingos são os serviços considerados essenciais. Já durante a semana as exceções há exceções para feiras livres e especiais. Também para estabelecimentos de assistência à saúde no atendimento de urgência e emergência, incluindo os serviços odontológicos e hospitalares. Podem funcionar estabelecimentos que prestem serviços funerários.

Além disso, atividades de organizações religiosas e atividades de segurança pública e privada. Também podem funcionar em Aparecida de Goiânia empresas situadas nos polos industriais que realizem o transporte de seus funcionários, transportadoras e empresas nas margens das BRs, que também realizem o transporte de seus funcionários. Ademais, empresas de medicamento (fabricação e distribuição), delegatários de serviços públicos, bancos e agências lotéricas e também órgãos públicos.

Os cenários de isolamento em Aparecida de Goiânia

No risco baixo, o verde, os comércios em cada macrozona do município fecham uma vez de segunda a sexta-feira. Já no amarelo, de risco moderado (atual), as macrorregiões continuam fechando uma vez por semana, incluindo alguns essenciais como padarias, petshops e supermercados e todas fecham também aos domingos (com exceção dos serviços essenciais).

Além disso, no laranja, de risco alto, os comércios em Aparecida de Goiânia fecham duas vezes por semana, e todas fecham aos sábados, a partir das 13h, e aos domingos, o dia inteiro, com exceção dos serviços essenciais aos finais de semana. No vermelho, de risco altíssimo, são três os dias de fechamento durante a semana, aos sábados e domingos, com exceção dos serviços e empreendimentos já citados.