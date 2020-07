Autódromo de Goiânia é reaberto para atividades esportivas

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, foi reaberto nesta terça-feira (14/7) para que ciclistas possam usar o espaço para treinos. A edição do Decreto 9.692, do Governo de Goiás, que liberou a realização de diversas atividades, mediante protocolos de segurança, possibilitou o retorno de treinamentos também de motociclistas e pilotos de carro e kart.

No caso dos ciclistas, a liberação para treinamentos ficou dividida em duas baterias: das 5h às 9h e das 17h30 às 21h30. Assim, a primeira sessão terá a presença de atletas limitadas a no máximo 50 pessoas, sendo 20 profissionais. Já na segunda sessão o número máximo de pessoas é de até 70 pessoas, sendo 30 profissionais.

Mais sobre o funcionamento do Autódromo de Goiânia

Para os treinos de carros e motos, serão autorizados até 10 equipes. Assim, deverão ocupar menos de 50% dos boxes disponíveis no circuito. Cada equipe poderá contar com três profissionais. Para os pilotos de kart serão permitidas 15 equipes, com dois componentes cada, por um período máximo de duas horas e um intervalo de 30 minutos entre elas. Skatistas terão duas baterias à disposição, das 8h às 12h e das 14h às 16h, com limite de 10 pessoas por bateria.

Em todas as atividades serão respeitados os protocolos de segurança, como o distanciamento social de no mínimo dois metros entre as pessoas e uso de máscaras, não sendo permitidos aluguel e compartilhamentos de equipamentos individuais.

Caso ocorra o descumprimento de quaisquer destas determinações o atleta não terá autorização para adentrar ao espaço. Dessa forma, os interessados deverão realizar pré-agendamento via Gerência de Gestão de Autódromos e Kartódromos pelo telefone (62) 99972-6615.

Parque Marcos Veiga Jardim

Inaugurado em 2016, o Parque Marcos Veiga Jardim também foi reaberto nesta terça-feira, com funcionamento das 6h às 22h. O espaço se localiza no Park Lozandes, logo atrás do Autódromo Internacional de Goiânia, e possui uma ótima pista de skate, além de espaços para caminhada e para andar de bicicleta.

Porém, as quadras poliesportivas e de areia do Parque estão fechadas. Já o anfiteatro, que é utilizado para aulas de dança, está funcionando com limitações, observando o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Além disso, o uso de máscara é obrigatório em todo o parque. A pista de skate/patins está funcionando em dois turnos, de 8h às 12h e de 14h às 18h.

Stock Car

A Stock Car anunciou, na terça-feira, que a primeira etapa da categoria em 2020 será realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, no dia 26 de julho. Assim, conforme previsto da legislação vigente, o evento acontecerá com portões fechados e seguindo protocolo sanitário autorizado pela Secretaria de Estado da Saúde.

