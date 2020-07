Câmara Municipal de Goiânia retoma atividades presenciais a partir de hoje (15)

A Câmara Municipal de Goiânia voltará, a partir desta quarta-feira (15/7), com o exercício presencial de suas atividades. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (Patriota) na última terça-feira (14/7). Em razão da pandemia do novo coronavírus, as sessões plenárias vinham sendo realizadas de forma mista.

De acordo com Policarpo durante a sessão plenária de ontem, o retorno das atividades presenciais na sede do legislativo goianiense se dará a partir desta quarta com a realização da sessão plenária exclusivamente presencial.

Atualmente, como ocorreu ontem, as sessões ordinárias viam sendo realizadas de forma mista, com vereadores presencialmente no plenário da Câmara e outros participando de casa, de forma virtual. Agora, segundo informações da Câmara, as sessões só poderão ocorrer com a presença dos vereadores na Casa.

Porém, o presidente da Câmara anunciou que exceções poderão ser aceitas, se justificadas, como a já autorizada para hoje ao vereador Felisberto Tavares, que afirmou estar com suspeita de Coronavírus durante sua participação virtual.

Em retorno, Câmara Municipal de Goiânia seguirá protocolos de segurança

A Divisão do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) ficará encarregada de medir a temperatura corporal de todos que adentrarem ao prédio da Câmara. Também será pedido para que todos higienizem as mãos. Todas as pessoas deverão usar máscara facial o tempo todo, ficando a Guarda Municipal responsável por fiscalizar e impedir a entrada e permanência de pessoas sem ela.

A portaria nº 359, editada ontem com estas determinações, recomenda que funcionários e visitantes mantenham entre si a distância de dois metros, evitando aglomerações, e que lavem as mãos com frequência ou as higienize com álcool em gel 70%.

Os funcionários que integrem grupos de risco, como idosos ou portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, permanecerão trabalhando de casa.

Nesta quarta, deverá ser realizada a última sessão plenária antes do recesso regimental, que ocorre todo ano entre os dias 16 e 31 de junho. Durante essas duas semanas, a Câmara manterá apenas as atividades administrativas funcionando durante meio período, das 7 às 13h. O funcionamento normal, das 7 às 18h, retornará no dia 3 de agosto, segunda-feira, e as sessões ordinárias, a partir do dia seguinte.