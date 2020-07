Droga avaliada em R$ 1,5 milhão é apreendida em semijoias na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (15/7), uma carga de drogas avaliada em R$ 1,5 milhão escondidas em semijoias na BR-153, em Morrinhos, na região sul do Estado. A droga estava em um veículo de passeio que foi abordado no km 610 da rodovia.

Conforme informações, tudo começou quando dois veículos foram parados pela PRF na Unidade Operacional. Durante a abordagem os policiais constataram que os dois ocupantes do veículo tinham a mesma idade, 28 anos, e também exerciam a mesma profissão, vendedores de semijoias.

Em conversas, os suspeitos disseram que saíram de Londrina, no Paraná, para comprar as mercadorias em Goiânia. Em busca veicular um dos suspeitos ficou bastante nervoso e apresentou contradições.

Diante disso, os agentes fizeram uma revista minuciosa e encontraram a droga no interior dos compartimentos de semijoias. Os homens informaram que receberiam R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente. Eles foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes local.

Além da droga avaliada em R$ 1,5 milhão apreendida em semijoias na BR-153, outra foi apreendida em Jataí

No último dia 31 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase meia tonelada de maconha na BR-364, em Jataí. As drogas vinham Mato Grosso do Sul para serem entregues em Goiânia.

De acordo com a corporação, essa apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na rodovia. O condutor do veículo, um homem de 36 anos que estava acompanhado de uma jovem de 22 anos, disse aos policiais que pegou a droga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que teria como destino final a capital de Goiás.

No banco de trás da caminhonete foram encontrados 421 quilos de maconha. O homem relatou ainda que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga.

O veículo, a droga e os ocupantes foram encaminhados à Central de Flagrantes de Jataí, para as providências necessárias.