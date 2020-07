Em Goiânia, obras do complexo viário da Jamel Cecílio, 35% completas, avançam

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), iniciou nesta semana mais uma etapa das obras de construção do complexo viário da Jamel Cecilio. Nesta fase, serão erguidas as 36 vigas de concreto que compõe a estrutura, com tamanhos de 30, 34 e 38 metros de comprimento.

De acordo com o titular da Seinfra, Dolzonan da Cunha Mattos, que esteve no local, esse estágio é considerado um dos mais importantes dentro projeto, pois são estruturas que irão sustentar todo o complexo, “São vigas que chegam a 36 toneladas, é um processo que exige total cuidado e atenção da equipe”, explicou.

Além da inclusão das vigas, outra equipe começou a executar a trincheira que irá compor o complexo. Neste ponto, operários começam a construir a cortina e o cravamento dos perfis, um dos processos mais importantes desta etapa.

Iniciada em setembro de 2019, a obra está com 35% dos serviços executados. Quando pronta ela dará maior fluidez ao tráfego de veículos para a Jamel Cecílio e para a Marginal Botafogo e maior acesso a essas duas vias para quem está na Leopoldo de Bulhões, eliminando o semáforo de três tempos no cruzamento e destravando o trânsito.

Já o elevado na Jamel Cecílio dará fluxo direto para as pessoas que querem atingir a BR-153, a GO-020 ou os bairros e condomínios da região; a Marginal Botafogo vai realmente funcionar como uma via expressa, sem nenhuma interferência semafórica.

Além de maior mobilidade, a construção do complexo viário trará outros ganhos para a região, como um novo sistema de drenagem, paisagismo e iluminação, fatores que contribuirão para a valorização dos imóveis e atrativos para o comércio local.

Além de obra no complexo viário da Jamel Cecílio, Prefeitura de Goiânia, em março, havia começado obras de galeria de águas pluviais, na Leste-Oeste

A Prefeitura de Goiânia iniciou no final de março a construção de uma galeria de águas pluviais na Avenida Leste-Oeste, nos cruzamentos com a Rua 44 e com a Avenida Contorno, no Centro. A obra é parte integrante da rede de drenagem do prolongamento da Leste-Oeste, que está sendo construída entre a Rua 74 e a GO-403, em Senador Canedo, com extensão de 8,1 km.

Nas obras, foram executadas duas travessias para a implantação da rede, que possui 500 m de extensão e, com a ação, passa a ter tubulação em concreto armado de 800 mm e 1000 mm de diâmetro.