Fiscais visitam shoppings de Goiânia para constatar cumprimento de protocolos

Agentes da Prefeitura de Goiânia começam nesta quarta-feira (15/7) um calendário de fiscalização, por meio da Central de Fiscalização da Covid-19, em shoppings de Goiânia e demais comércios para verificar o cumprimento correto das medidas de contenção de proliferação do novo coronavírus. A iniciativa surge em razão da reabertura do comércio decretada pelo governo.

Conforme a Prefeitura de Goiânia, a ação de fiscalização terá início hoje, quarta-feira, a partir das 14h30, em todos os shoppings da capital para verificar se esses estabelecimentos estão recebendo os clientes de forma segura e cumprindo as regras sanitárias estabelecidas pelo decreto 1313, de 13 de julho de 2020.

Ainda de acordo com a prefeitura, nos próximos dias, a Central, que une Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) e Guarda Civil Municipal (GCM), concentrará a fiscalização nos shoppings, bares e restaurantes.

Shoppings de Goiânia fazem parte do tripé comercial mais presente na capital

Segundo o coordenador da Central, Dagoberto Costa, a fiscalização agora toma um novo caminho “já que foi permitido o funcionamento das atividades econômicas não essenciais”. “Com isso, partimos em busca do cumprimento dos protocolos sanitários de segurança”, explica.

Dagoberto esclarece que três segmentos (shoppings, bares e restaurantes) representam um grande parcela dos estabelecimentos comerciais da cidade. Na quinta-feira (16/7), as ações serão noturnas em bares, restaurantes e outros segmentos que funcionam nesse horário. O ponto de encontro será no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Goiás, no setor Marista, às 19h30.

Reabertura do comércio

Após reunião realizada na manhã de segunda-feira (13/7), o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), assinou um novo decreto acompanhando os protocolos estabelecidos pelo Governo de Goiás. Com as novas medidas, fica liberada a reabertura do comércio em Goiânia.

De acordo com o documento, bares, restaurantes, academias, instituições religiosas estão autorizados a funcionar, desde que sejam seguidas as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde em combate e prevenção ao novo coronavírus. Caso as medidas sejam desrespeitadas, os comerciantes poderão ser multados em até R$ 4,7 mil.