A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) divulgou um novo boletim epidemiológico e, segundo dados, Goiás soma 39.072 casos e 11.920 recuperados da covid-19. Nas últimas 24 horas, 1.064 novos casos foram registrados.

O relatório da SES-GO, elaborado a partir de dados inseridos nas plataformas oficiais, ainda aponta que há 93.997 casos suspeitos em investigação e outros 42.385 já foram descartados no território goiano.

Em relação às mortes, há 927 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,37%. Em comparação ao boletim desta terça-feira (14/7), são 17 mortes a mais. Há 55 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 569 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Recuperados da covid-19 em Goiás

Apesar da plataforma estadual contabilizar 11.920 recuperados da covid-19, Goiás já apresenta um número bem maior, pois somente as quatro cidades com mais casos confirmados já registram 20.582 recuperados. Veja:

Goiânia: 10.158 confirmados/ 8.589 recuperados

Rio Verde: 7.618 confirmados/ 6.633 recuperados

Aparecida de Goiânia: 5.012 confirmados/ 4.045 recuperados

Anápolis: 2.135 confirmados/ 1.315 recuperados

De acordo com a SES-GO, “0s dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.”.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Perfil dos contaminados

O boletim ainda aponta que a maioria dos casos de infecção pelo novo coronavírus está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos, totalizando 18.572. Veja a quantidade de contaminados por faixa etária:

Menos de 29 anos: 10.614 casos

30 a 39 anos: 10.036 casos

40 a 49 anos: 8.183 casos

50 a 59 anos: 5.168 casos

Acima de 60 anos: 4.871 casos

A maioria dos infectados pelo novo coronavírus são do sexo masculino, representando 50,4% do total, contra 49,6% do sexo feminino. Em relação as comorbidades, a maioria dos infectados já possuía doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória e outros.