Iris Rezende fala sobre volta às aulas presenciais, em Goiânia

O Prefeito Iris Rezende acompanhou nesta quarta-feira (15/7) o içamento das salas modulares no Cmei Alto da Glória, onde são atendidas crianças de zero a 4 anos e 11 meses de idade. Na ocasião, ele falou sobre a volta às aulas presenciais, em Goiânia.

O projeto de instalação prevê cinco novas salas duplas, o que ampliará a capacidade com mais 125 vagas, que, contemplam ainda ambientes para direção e coordenação, cozinha e banheiros.

De acordo com a prefeitura, já foram criadas 2.455 mil vagas e mais 2 mil estão previstas ainda com as salas modulares. Até o final do ano, mais 2 mil devem surgir com a entrega das obras de 12 CMEIs.

Volta às aulas presenciais, em Goiânia, acontecerá quando situação epidemiológica não apresentar riscos

Enquanto acompanhava as obras de construção do CMEI, o prefeito falou sobre a volta das aulas na rede municipal. Segundo ele, o retorno só ocorrerá de forma presencial quando as autoridades sanitárias julgarem que é seguro e que o ambiente não apresenta risco aos alunos.

Além disso, também serão adotados protocolos rígidos incluindo a redução do número de alunos por sala, para evitar aglomerações. Outras medidas de prevenção ao contágio do coronavírus também devem ser implantadas, como controle do fluxo de pessoas durante intervalos, higienização e escalonamento de horários.

De acordo com o secretário de Educação, Marcelo Costa, o esforço agora tem sido feito para que os alunos acompanhem conteúdos pedagógicos com aulas pela internet e televisão no atual momento de paralisação das aulas. “Não podemos deixar que as crianças se desliguem dos métodos educacionais. Também não podemos falar em datas de retorno, deveremos fazer o processo de forma escalonada, pois com relação às escolas temos que ser um pouco mais rígidos. A partir do dia 30 podemos pensar numa volta gradativa e quem sabe em meados de agosto, se houver segurança.”, concluiu.