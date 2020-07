Jovem é presa com drogas em produtos de higiene no presídio de Itumbiara

Uma jovem, de 22 anos, foi presa nesta terça-feira (14/7) com drogas escondidas em produtos de higiene no presídio de Itumbiara, na região sul do estado. O flagrante foi feito por servidores da unidade prisional.

Segundo a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a interceptação aconteceu no momento em que servidores plantonistas realizavam revista nos itens deixados por familiares e amigos para serem repassados aos detentos.

Durante o procedimento, foram encontradas porções de substância análoga a maconha escondidas em produtos de higiene e limpeza deixados pela companheira de um detento que cumpre pena por roubo.

Diante do flagrante, a jovem de 22 anos foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Os ilícitos foram apreendidos e estão à disposição das autoridades policiais competentes para os procedimentos cabíveis.

Além das drogas em produtos de higiene no presídio de Itumbiara, celulares foram arremessados em Catalão

Um servidor da Unidade Prisional Regional (UPR) de Catalão, pertencente a 4ª Coordenação Regional Prisional da DGAP, impediu a entrada de oito celulares e dois cabos USB no estabelecimento penal na tarde desta terça-feira (14/7)

Os materiais estavam em 4 pacotes, que foram arremessados por cima do muro em direção a uma das alas. O autor dos lançamentos conseguiu fugir sem ser identificado.

De acordo com a 4ª Coordenação Regional Prisional, no momento em que o servidor que estava na guarita percebeu os arremessos e se dirigiu ao local, momento que avistou dois detentos com rostos cobertos tentando pegar os pacotes.

Diante disso, os servidores fizeram a interceptação e, após restabelecer a ordem, foi realizada a apreensão dos pacotes, onde foram encontrados oito celulares e cabos USB.

A direção do estabelecimento penal abriu procedimento administrativo para apuração do fato, identificação dos destinatários e aplicação de sanções disciplinares aos envolvidos, na forma da lei.