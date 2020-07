Onze pacientes recebem alta após recuperação da covid-19, em Aparecida

Nesta terça-feira (14/7), onze pacientes receberam alta após recuperação da covid-19, no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). Eles estavam internados e, após tratamento, se recuperaram da infecção causada pelo novo agente do coronavírus. Eles foram aplaudidos pelos colaboradores da unidade, ação simboliza a vitória contra a doença.

Devido a evolução do quadro de saúde e o empenho dos profissionais de saúde do HMAP, os onze entraram para estática dos mais de 11 mil pacientes recuperados da covid-19 em Goiás.

Segundo o enfermeiro Bruno Nicolau, cada alta médica é agradecida pelos pacientes e comemorada pela equipe de saúde. “Os pacientes sempre agradecem o tratamento recebido no hospital. Ao vê-los indo para casa, fica um sentimento de dever cumprido em nossos corações”, revela.

Os pacientes que receberam alta após recuperação da covid-19, em Aparecida

Entre os pacientes recuperados está um idoso, de 97 anos. Ele deu entrada no hospital no último dia 8 de julho e foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu por quatro dias. Após melhora do quadro, ele ficou por dois dias na enfermaria, receber alta. Além da idade, o paciente possui outros fatores de risco, como hipertensão e câncer e na próstata.

Outro caso é de Cláudio Marcio, de 44 anos, que também deixou o hospital de Aparecida na tarde desta terça-feira (14/7). Ele entrou na unidade também no dia 08 de julho com sintomas de falta de ar, tosse seca e perda olfato. Ele ficou três dias na UTI e, após melhora, foi para enfermaria. Os outros nove pacientes recuperados têm idades entre 38 e 79 anos.

Recuperados do coronavírus na cidade

Até o momento, Aparecida de Goiânia soma 5.012 casos confirmados do novo coronavírus, destes, mais de 4 mil já se encontram recuperados. Além disso, há 88 óbitos registrados.

A maioria dos contaminados da cidade são do sexo feminino, representando 52% do total. Enquanto isso, pessoas do sexo masculino apresentam 48% das contaminações.