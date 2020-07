PM apreende pescado irregular e material para atividade predatória, em Goiás

Na data da última terça-feira (15/7), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) por meio do Grupo Tático Ambiental (GTA) encontrou grande quantidade de pescado armazenado de forma irregular, em uma chácara, próximo a Luiz Alvez, na Região Noroeste do estado. Ao interrogarem os moradores, os membros da PM foram informados que, em outra residência, seriam encontrados mais material advindo da atividade irregular. No novo local, os policiais se depararam com grande quantidade de pescado irregular e de instrumentos para a realização da atividade ilegal (veja lista abaixo). Entre os itens, havia carcaças de animais ameaçados de extinção.

De acordo com informações da PM-GO, a polícia chegou ao local quando uma caminhonete L200 Triton não obedeceu ordem de parada, na saída da balsa que faz a passagem de Mato Grosso a Goiás. Na busca pelo veículo, os militares do grupo especializado acabaram chegando à primeira residência, com o pescado irregular.

Veja quais foram os itens de pescado irregular apreendidos pela PM em operação, na Região Noroeste de Goiás

14 Cacharas (Pseudoplatystoma fasciatum);

5 Corvinas (Plagioscion squamosissimus);

3 bicos de pato (Sorubim cf. lima);

1 Madi Moela (Pimelodina flavipinnis);

1 Papa Terra (Menticirrhus);

2 quartos e 2 costelas com características de animal silvestre;

1 Pomba do Bando (Zenaida auriculata);

5 Tucunarés Azul;

47 Papa-Terra (Menticirrhus);

19 Piranhas vermelhas;

12 Piau Flamengo;

1 Piau Três Pintas;1 Piau Cabeça Gorda;

1 manta de Pirarucu (Arapaima gigas), ameaçado de extinção;

10 kg de pescado impróprio para consumo.

Também foram apreendidos os seguintes equipamentos e materiais predatórios:

1 Caminhonete L200 Triton;

1 Canoa de 05 metros;

1 Motor 15 Yamaha;

1 Motor 15 Jonhson;

3 Tanques de combustível;

249 munições calibre 22 intactas;

40 Munições de 38;

82 boias para capturar tartaruga (Cambuí);

7 Tarrafas;

9 Redes;

1 Trabuco (Arma Caseira);

1 Freezer de Duas Portas;

8 Molinetes;

17 Carretilhas;

40 Linhas para pesca;

Além dos itens listados acima, havia outros materiais predatórios, como facas, facões, chumbadas etc.

Ao final da operação, duas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia (DP) e foram autuadas penalmente, mas pagaram fiança e irão responder em liberdade. Segundo a PM, também foram multadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).