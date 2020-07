Preso suspeito de matar amigo após discutirem por jogo de truco, em Anápolis

O suspeito de cometer homicídio qualificado após discussão em reunião de amigos foi preso na última terça-feira (14/7), em Anápolis, após cumprimento do mandado de prisão temporária pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) e investigação do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). O homem, de 35 anos, é suspeito de matar amigo durante jogo de truco, no dia 28/6, em uma chácara na zona rural, próximo ao DAIA. Após discussão com Pedro Henrique Marinho, de 24 anos, o rapaz deu um tiro na face do colega, à queima roupa.

De acordo com informações da PC-GO, o suspeito do crime, a vítima e mais dois amigos organizaram um churrasco no final de junho e no meio do encontro começaram uma discussão entre eles. Em interrogatório, o homem, que tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, confessou o disparo à queima roupa e o justificou porque Pedro teria lhe dado um tapa no rosto, durante partida de truco.

O rapaz está lotado em presídio local.

Além do homem suspeito de matar amigo em jogo de truco, em Anápolis, menor foi apreendido suspeito de matar jovem com 9 tiros, em março

Um menor de 17 anos foi apreendido em maio suspeito de matar um jovem de 18 anos a tiros, na cidade de Anápolis. O crime ocorreu no dia 26 de março deste ano, no Setor Residencial Santo Antônio. De acordo com apurações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, homicídio estava relacionado com tráfico de drogas.

O menor foi apontando como um dos autores do homicídio qualificado praticado contra Felipe Eduardo Costa Caetano, de 18 anos, ocorrido na noite do dia 26 de março.

No dia do ocorrido, Felipe, que passava pela Rua Juhen Cury de bicicleta, foi cercado por dois indivíduos para logo em seguida ser atingido por nove disparos de arma de fogo, todos na região da cabeça e do tórax. Ele morreu ainda no local.