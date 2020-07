Sargento da PM de Goiás, de 47 anos, morre vítima da covid-19

O 2º sargento da Polícia Militar (PM) de Goiás, Edimilson José de Sousa, de 47 anos, morreu nesta quarta-feira (15/7) por covid-19. O comunicado foi feito pela corporação através das redes sociais.

De acordo com a PM, o 2º sargento já estava na corporação há 25 anos e era lotado no Comando de Policiamento Rodoviário. Entretanto, não resistiu e morreu devido complicações do novo agente do coronavírus.

Veja na íntegra a nota divulgada pela PM de Goiás sobre a morte do servidor:

É com imenso pesar que informamos o falecimento do 2° sargento 28.020 Edimilson José de Sousa, lotado no CPR, Comando de Policiamento Rodoviário. O militar, que possuía 25 anos de serviços prestados a Polícia Militar, lutava contra o COVID-19. Informações sobre o sepultamento serão repassadas posteriormente. A Polícia Militar do Estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos!

Outro sargento da PM de Goiás também morreu por covid-19 no mês de junho

Um sargento da reserva da PM de Goiás morreu, no último dia 20 de junho, por conta da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada por meio de nota oficial publicada pela Polícia Militar. A última unidade de lotação de Wagner Luiz de Almeida, de 54 anos, foi o 8º BPM, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o texto, o sargento da reserva não resistiu ao agravamento do quadro de saúde, diante da infecção pelo novo vírus. Informações sobre o tempo de internação do policial.

Leia a nota de pesar na íntegra: