Subtenente dos Bombeiros morre vítima da covid-19, em Goiânia

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) José Aparecido Borges, de 63 anos, morreu vítima da covid-19, na noite desta terça-feira (14/7), em Goiânia.

Segundo a corporação, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruy Azeredo, mas não resistiu as complicações do novo agente do coronavírus, causador da covid-19.

O bombeiro militar ingressou na corporação em 1983 e serviu em quartéis como o Primeiro Batalhão Bombeiro Militar e a Companhia de Operações Aéreas e Segurança Aeroportuária. Ele estava na reserva remunerada desde 2011.

Veja a nota divulgada pela corporação sobre a morte do subtenente dos Bombeiros por covid-19, em Goiânia

Por meio de nota, os Bombeiros manifestaram pesar e prestaram solidariedade aos familiares. Veja na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás informa, com profundo pesar, a morte do *Subtenente RR JOSÉ APARECIDO BORGES*, ao tempo em que se solidariza com parentes, amigos e colegas enlutados. O veterano estava internado na UTI do Hospital Rui Azeredo e morreu na noite desta terça-feira (14), por complicações da Covid-19. Não haverá velório e o corpo será enterrado hoje no Cemitério Parque, em Goiânia, em uma cerimônia reservada à família. Na oportunidade, prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares. O CBMGO deseja força e união neste momento de dor e saudade.

Mortes por covid-19 em Goiás

De acordo com dados do painel Covid-19, do governo estadual, Goiás já apresenta 927 mortes pelo novo coronavírus, o que indica uma taxa de letalidade de 2,38%. Há 55 óbitos suspeitos em investigação nos municípios goianos e outros 569 já foram descartados.

O mapa de distribuição de óbitos por municípios aponta que 105 cidades já confirmaram casos da covid-19 e outros 134 não apresentam registros. No entanto, sete cidades investigam óbitos suspeitos, sendo: