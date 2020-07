Academias e restaurantes reabrem em Aparecida de Goiânia

Após meses com as atividades suspensas, academias, restaurantes e praças de alimentação dos shoppings de Aparecida de Goiânia voltam a funcionar nesta quinta-feira (16/7), cumprindo os devidos protocolos de segurança contra o coronavírus. A reabertura foi autorizada por portarias publicadas pela prefeitura em razão da volta do município para o cenário moderado (amarelo).

Na última quarta-feira (15/7), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou no Diário Oficial Eletrônico do município as portarias de nº 48 e 49/2020-GAB/SMS que estabelecem normas para a retomada das atividades dos estabelecimentos mencionados.

Conforme a portaria, restaurantes e praças de alimentação dentro de shoppings com atendimento ao público de acesso e uso do ambiente interno poderão retomar as atividades com capacidade de 30% e providenciar o afastamento mínimo de distância de dois metros de raio entre cada mesa. Além disso, os estabelecimentos devem fazer o controle de acesso de clientes, medição da temperatura corporal na entrada do estabelecimento e exigir o uso máscara como já é obrigatório no município, sendo autorizada a retirada apenas no momento da refeição.

Ainda conforme a prefeitura, os estabelecimentos também devem respeitar os horários de funcionamento das 11h às 15h, para almoço, e de 19h às 22h para o jantar. Nos demais horários os restaurantes devem funcionar somente por delivery. É proibida venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos para consumo no local.

Em restaurantes, limite será de três pessoas por mesa

A portaria da prefeitura recomenda também que os restaurantes não deixem mais que dois assentos por mesa nos restaurantes. Em se tratando de pessoas da mesma família, admite-se até três pessoas por mesa, principalmente quando crianças menores que não conseguem se alimentar sozinhos. Também é recomendado manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos.

Os restaurantes poderão funcionar após assinar o Termo de Compromisso disponibilizado pela prefeitura pela plataforma Retomada Responsável e fixar o documento em local visível, além de, conforme preconizado nessa portaria no cenário de risco moderado (amarelo) e deverão respeitar o escalonamento regional por macrozonas conforme estabelecido na Portaria nº 035/2020 – GAB/SMS.

Reabertura de academias em Aparecida de Goiânia

Já quanto à retomada das atividades esportivas em academias, a prefeitura estabelece os estabelecimentos devem limitar e ordenar o seu público, bem como organizar as atividades, atendendo apenas 30% da capacidade máxima do estabelecimento, que é responsável também por fazer a medição da temperatura dos clientes na entrada do local e proibir o acesso daqueles que apresentarem quadro febril (temperatura acima de 38ºC).

O tempo de permanência de cada usuário no local deve ser de, no máximo, 60 minutos, por meio de agendamento prévio de horário, devendo haver um intervalo de tempo de, no mínimo, 15 minutos entre a saída de um grupo e a entrada de outro, de forma a evitar aglomeração.

Para funcionar, os estabelecimentos esportivos deverão obter autorização do Município, mediante a adoção do Termo de Compromisso a ser disponibilizado pelo Município, autorização para reabertura/retomada de suas atividades. É necessário imprimir o documento e fixar no estabelecimento, em local visível.