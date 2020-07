Aparecida de Goiânia autoriza reabertura de restaurantes e academias

A prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou, na quarta-feira (15/7), as portarias que estabelecem normas para a retomada do funcionamento de restaurantes e praças de alimentação de shoppings centers, bem como das atividades esportivas em academias. A medida foi possível após a cidade voltar ao cenário de risco moderado (amarelo) no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

Restaurantes e praças de alimentação dentro de shoppings poderão retomar as atividades com capacidade de 30%. Além disso, devem providenciar o afastamento mínimo de 2 m de raio entre cada mesa. Ademais, os estabelecimentos devem fazer o controle de acesso de clientes, medição da temperatura corporal na entrada do estabelecimento e exigir o uso máscara, como já é obrigatório no município, sendo autorizada a retirada apenas no momento da refeição.

O horário de funcionamento será das 11h às 15h, para almoço, e das 19h às 22h para o jantar. Assim, nos demais horários, os restaurantes devem funcionar somente por delivery. Também fica proibida venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos para consumo no local.

Também é recomendado pela portaria que os restaurantes não deixem mais que dois assentos por mesa. Porém, quando estiverem pessoas da mesma família, é permitido até três) pessoas por mesa. Principalmente quando uma dela for criança e não conseguir se alimentar sozinho. Além disso, é recomendado manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos.

Recomendações são para reforçar higiene

A portaria ainda recomenda que cada estabelecimento intensifique a higiene e mantenha os ambientes ventilados naturalmente. Isso inclui os locais de alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso. Também devem aumentar a frequência de higienização de mesas, cadeiras, maçanetas, superfícies do buffet, café e balcões, bem como os procedimentos de higiene da cozinha e do(s) banheiro(s).

Os restaurantes poderão funcionar após assinarem o Termo de Compromisso disponibilizado pela prefeitura pela plataforma Retomada Responsável e fixarem o documento em local visível. Além disso, só poderão funcionar no cenário de risco moderado (amarelo), ou melhor, respeitando o escalonamento regional por macrozonas.

Funcionamento das academias esportivas em Aparecida de Goiânia

Com relação a retomada das atividades esportivas em academias, os locais devem limitar e ordenar o seu público, bem como organizar as atividades. Assim, podem atender apenas 30% da capacidade máxima do estabelecimento. O local ainda é responsável por fazer a medição da temperatura dos clientes e proibir o acesso daqueles que apresentarem quadro febril (temperatura acima de 38ºC).

A portaria determina também que o controle de acesso deve ser mantido sem o uso de digitais. Assim, um colaborador, na recepção, deve anotar nome, telefone e o horário de entrada e saída de cada cliente. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras descartáveis por todos os funcionários e alunos durante a permanência no estabelecimento. Também deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 m.

Consta ainda na portaria a permanência máxima de cada aluno (60 minutos), com horário previamente agendado. Ademais, deve haver um intervalo de tempo de, no mínimo, 15 minutos entre a saída de um grupo e a entrada de outro, de forma a evitar aglomeração. Pessoas do grupo de risco ou com sintomas não podem frequentar a academia no período da pandemia. Os locais também devem fechar os bebedouros.

Mais regras

As academias em Aparecida de Goiânia também devem disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos em pontos estratégicos e na saída do estabelecimento. Não é permitido o uso dos vestiários para banhos e trocas de vestimentas no local.

A portaria determina que esteiras, bicicletas ergométricas e similares devem manter distância de 1,5m entre eles. As academias também devem adotar ventilação natural sempre que possível. É importante destacar que as atividades realizadas em piscinas devem ser desativadas e lanchonetes não podem comercializar bebidas alcoólicas.

Para funcionar, os estabelecimentos esportivos deverão obter autorização do Município, mediante a adoção do Termo de Compromisso. É necessário imprimir o documento e fixar no estabelecimento, em local visível.

Vale lembrar que as academias só poderão funcionar no cenário de risco moderado (amarelo), ou melhor. Além disso, deverão respeitar o escalonamento regional por macrozonas.