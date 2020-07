Avaliados em R$ 72 mil, celulares roubados em SC são recuperados em Luziânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, quase 40 aparelhos de celular que haviam sido roubados no estado de Santa Catarina (SC), sul do Brasil. A apreensão dos celulares roubados foi feita na última quarta-feira (15/7), após os policiais serem informados do roubo e do deslocamento dos suspeitos para Goiás.

Conforme informações da PRF, em posse das informações necessárias, uma equipe de Operações Aéreas da corporação fazia patrulhamento pelo ar quando conseguiu avistar o veículo dos suspeitos em um posto de combustível.

A equipe policial realizou o pouso do helicóptero e fizeram a abordagem dos indivíduos. Durante a revista no veículo, a equipe encontrou a quantidade de 38 celulares avaliados em R$ 72 mil. Questionados, os homens não conseguiram informar a origem dos telefones. Porém, a sequência numérica de identificação dos celulares foram checadas, não restando dúvida de que se tratavam de aparelhos roubados no município de Tubarão, em Santa Catarina.

A PRF informou que os suspeitos residem em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, e tinham a intenção de vender os celulares pela internet. Eles foram presos e levados para a delegacia de Polícia Civil de Luziânia.

Além de caso de celulares roubados em SC e recuperados em Luziânia, PRF também apreendeu carga de drogas avaliada em R$ 1,5 milhão

Também na última quarta-feira, a PRF apreendeu uma carga de drogas avaliada em R$ 1,5 milhão escondidas em semijoias na BR-153, em Morrinhos, na região sul do Estado. A droga estava em um veículo de passeio que foi abordado no km 610 da rodovia.

Conforme informações, tudo começou quando dois veículos foram parados pela PRF na Unidade Operacional. Durante a abordagem os policiais constataram que os dois ocupantes do veículo tinham a mesma idade, 28 anos, e também exerciam a mesma profissão, vendedores de semijoias.

Em conversas, os suspeitos disseram que saíram de Londrina, no Paraná, para comprar as mercadorias em Goiânia. Em busca veicular um dos suspeitos ficou bastante nervoso e apresentou contradições.

Diante disso, os agentes fizeram uma revista minuciosa e encontraram a droga no interior dos compartimentos de semijoias. Os homens informaram que receberiam R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente. Eles foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes local.