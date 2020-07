Caldas Novas decreta fechamento do comércio nos finais de semana

Em decreto publicado nesta quarta-feira (15/7) e assinado pelo Prefeito Evando Magal (PR), Caldas Novas decretou o fechamento do comércio nos finais de semana do mês de julho. O objetivo é cumprir o isolamento social recomendado pelo Estado de Goiás.

Conforme previsto no documento, as atividades não essenciais ficam proibidas de funcionar nos próximos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, com exceção do atendimento no sistema delivery. Além disso, nestas datas também está proibida a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento comercial do município, inclusive delivery.

Durante os próximos finais de semana de julho, só estão autorizados a funcionar os seguintes estabelecimentos:

Farmácias;

Postos de combustíveis;

Distribuidoras de gás;

Padaria até às 11h;

Unidades de Saúde, inclusive veterinárias, somente para casos de urgência e emergência;

Plantões de atendimento de emergência: Demae; Enel e provedoras de internet apenas para manutenção de serviços de telecomunicação em operação;

Restaurantes e borracharias localizadas nas rodovias de acesso a Caldas Novas.

Além do fechamento do comércio nos finais de semana, Caldas Novas determina horário de funcionamento

De acordo com o documento, a partir desta quinta-feira (16/7), os estabelecimentos do município devem cumprir o horário estabelecido para funcionamento do comércio. Veja abaixo:

Comércio varejista, incluindo as lojas de departamento – funcionamento até às 18h;

Salão de beleza, barbearia, academia, estúdio de pilares, clínicas de fisioterapia – funcionamento até às 22h;

Supermercados, frutarias, açougues, verdurões, padarias, lanchonetes, distribuidoras de bebidas e bares – funcionamento até às 22h;

Ferira do Luar – funcionamento até às 22h;

Lojas de souvenires e lembranças – funcionamento até às 22h;

Restaurantes, pizzarias e pitdogs – funcionamento até às 00h (meia-noite).

Conforme previsto no documento, todas as empresas, funcionários e cidadãos, no âmbito de Caldas Novas, deverão obedecer às normas sanitárias para o enfrentamento da covid-19. O estabelecimento que não cumprir qualquer regra disposta no decreto, dever ser imediatamente interditado pela fiscalização, ainda que tal conduta não seja reincidente.

Veja o documento completo clicando aqui.