Covid-19: Goiás divulga boletim diário sobre leitos de UTIs disponíveis

Ferramenta que permite a verificação da quantidade de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e quartos de enfermaria disponíveis; taxas de ocupação destes espaços; e projeção de instalação futura de novas unidades está disponível aos cidadãos do estado de Goiás desde a última quarta-feira (15/7), através do portal do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), via link (clique aqui para ter acesso). A medida vai permitir o acompanhamento diário dos dados referentes à pandemia através de boletim informativo.

O Boletim Integrado Diário Leitos covid-19 vai ser atualizado todos os dias, às 13 horas, com informações de Goiânia e de unidades administradas pelo estado. Os dados estarão sintetizados em um arquivo em pdf, com uma tabela principal, com informações gerais, e outra tabela com informações específicas, com nome da unidade; abrangência (se estadual ou municipal), UTIs implantadas; UTIs disponíveis; UTIs ocupadas, taxa de ocupação de UTI em porcentagem (%), enfermarias implantadas; enfermarias disponíveis; enfermarias ocupadas, taxa de ocupação de enfermaria em porcentagem (%) (ver imagem abaixo).

O projeto foi idealizado pela 53ª Promotoria de Justiça de Goiânia e a 87ª Promotoria e a Área da Saúde do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e contou com parceria do próprio MP-GO, da Secretária Estadual de Saúde (SES) e da Secretaria Municipal de Goiânia.

O boletim integrado permite dar transparência as informações sobre o combate ao covid-19.

Além do boletim destinado a saber quantidade de UTIs disponíveis em Goiás, após intenso debate sobre a questão, um grupo de vereadores da Câmara de Goiânia criou, em junho, 23/6, uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) que tem como objetivo investigar o sistema de oferta e ocupação de leitos de enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes com covid-19 nos hospitais privados de Goiânia.

O requerimento da CEI foi apresentado pelo vereador Paulo Daher, do PMN, que pertence ao grupo de parlamentares favoráveis à investigação. Ele ocorreu no dia seguinte ao envio de ofícios por parte da presidência da Casa para que a Associação dos Hospitais Privados de Açta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) divulguem informações e dados sobre a quantidade de leitos existentes.