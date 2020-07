Em Aparecida de Goiânia, bairros têm obras de pavimentação iniciadas em julho

É grande a movimentação de máquinas e operários nos bairros Parque Ibirapuera, Aeroporto Sul, Jardim Himalaia, Goiânia Park Sul, Jardim Miramar e Jardim Boa Esperança (1ª etapa), onde a Prefeitura de Aparecida iniciou neste mês várias frentes de pavimentação asfáltica.

Os bairros estão recebendo obras de terraplanagem e drenagem, e de construção de galerias para captação de águas pluviais e meio-fio, além da implementação do asfalto.

Num investimento de cerca de R$ 22 milhões, com recursos do Tesouro Municipal, a pavimentação do Parque Ibirapuera, Aeroporto Sul, Jardim Himalaia, Goiânia Park Sul e Jardim Boa Esperando contempla uma área total de 225 mil metros quadrados (m²), aproximadamente.

A ordem de serviço para executar as obras nesses quatro setores foi assinada recentemente pelo prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Relembre.

O setor Parque Ibirapuera está recebendo 80 mil m² de pavimentação asfáltica; o Aeroporto Sul, 25 mil m²; Jardim Himalaia, 25 mil m²; e o Jardim Miramar, 44 mil m² (2ª etapa), cobrindo todo o bairro. Em 2019, o Miramar já teve parte das ruas pavimentadas, junto com o Retiro do Bosque, ambos na Região Leste de Aparecida.

No bairro Goiânia Park Sul, por exemplo, onde passará um dos quatro novo Eixos Leste Oeste, serão asfaltadas 35 vias entre ruas e avenidas, sendo 75 mil m² de pavimentação, 2,1 mil metros lineares de galerias pluviais construídos e 15,1 mil metros lineares de meio fio. O investimento é de R$ 5,5 milhões – recurso próprio do município.

Na primeira etapa de pavimentação, o Jardim Boa Esperança está recebendo 20 mil m² de asfalto.

“O asfalto na porta de casa é uma infraestrutura que traz muitos benefícios para a população, desde melhoria na qualidade de vida até mesmo a valorização dos imóveis. Por isso, nós temos esse compromisso de lutar para asfaltar todas ruas habitadas de Aparecida que contam com rede de água tratada”, diz o prefeito Gustavo Mendanha.

Com as restrições da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Aparecida suspendeu todos os eventos com presença do público, inclusive os de inauguração de obras. Mesmo assim, as obras continuam sendo entregues em toda a cidade.

Além da pavimentação de bairros em andamento, Aparecida de Goiânia já concluiu obras em outros setores

Em relação a pavimentação asfáltica, nos últimos meses a Prefeitura de Aparecida concluiu diversas obras em bairros como Jardim Miramar (1ª etapa), Pontal Sul (100% das ruas), Setor dos Estados (2ª etapa), Retiro do Bosque (1ª etapa) e Bairro Independência (1ª etapa), além da ligação do Credeq ao Cemitério Jardim da Esperança.

A Prefeitura de Aparecida deve concluir ainda este mês a pavimentação asfáltica dos bairros Colonial Sul (100% das ruas) e Jardim Veneza (também em todo o setor).