Em Luziânia, câmera de segurança registra o momento em que homem é morto a tiros

Um homem morreu assassinado na noite da última quarta-feira (15/7), por volta das 19h30min, em Luziânia. A partir de imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o rapaz tenta fugir, mas é morto, alvejado pelas costas por outros dois homens armados. O jovem faleceu no local.

Após receber denúncia de que os suspeitos do homicídio, quatro pessoas, estariam em um veículo Gol branco, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) passou a fazer buscas na cidade. Com a proximidade da GO 520, estenderam a procura ao Novo Gama. Os suspeitos foram presos no bairro Lago Azul.

Durante a intercepção, os acusados tentaram fugir para dentro de uma residência, mas os militares os encontraram durante a perseguição. Na abordagem, um dos indivíduos, com dois mandados de prisão em aberto, apresentou nome falso; outro carregava arma de fogo e carregador pertencente à Polícia Civil de Minas Gerais. Na delegacia de Valparaíso, a Polícia constatou que um dos homens presos já carregava diversas passagens pelo sistema prisional.

Nas imagens divulgadas pela PMGO de uma câmera de segurança, é possível ver o momento exato da ação: numa rua pouco movimentada, um casal pedala de bicicleta em uma direção, quando, poucos segundos depois, o homem, vítima do homicídio, aparece correndo, em direção contrária. Atrás dele dois homens surgem atirando. A vítima conseguiu correr por cerca de dois segundos até ser atingida e cair, próximo à esquina. Um gol branco segue toda a ação e, em uma segunda câmera de segurança, é possível vê-lo parado, na esquina, acompanhando a movimentação. Durante o momento dos disparos, é possível uma mulher próxima corre, assustada.

Além do registro da câmera de segurança do jovem, em março, estudante foi esfaqueado e morto em frente a escola, em Luziânia

Um estudante de 16 anos foi esfaqueado na porta de uma escola, em Luziânia, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (13/3), após o fim das aulas do turno matutino.

Informações preliminares apontam que o adolescente foi liberado por volta das 11h30, assim como os outros estudantes. Após sair da escola, ele teria se encontrado com um grupo de amigos em um local a cerca de 50 metros da instituição.