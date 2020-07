Goianira e Senador Canedo somam 4 mortes por covid-19 em 24 horas

Nas últimas 24 horas, Goianira e Senador Canedo, municípios da Região Metropolitana de Goiânia, confirmaram mais quatro mortes por covid-19, duas em cada cidade, respectivamente.

De acordo com boletim epidemiológico, Goianira agora conta com seis óbitos em decorrência do novo agente do coronavírus. As últimas mortes, registradas nesta quarta-feira (15/7), são de um homem, de 62 anos, que tinha comorbidades, entre elas pressão alta e cardiopatia; e de uma mulher, de 63 anos, também com comorbidades, como doenças respiratórias e pressão alta.⠀⠀⠀⠀

Já em Senador Canedo, a contabilização ocorreu após resultado positivo do exame PCR de duas idosas, de 77 e 74 anos, moradoras do Residencial Mansões Retiro e Residencial Aracy Amaral, respectivamente.

Além das mortes por covid-19, Goianira e Senador Canedo somam 1.496 casos confirmados

Segundo os boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras municipais nesta quarta-feira (15/7), os municípios de Goianira e Senador Canedo somam 1.496 casos do novo agente do coronavírus, causador da covid-19.

Em Goianira, há 304 casos confirmados, 158 recuperados, 173 suspeitos, 496 descartados e seis óbitos. Já em Senador Canedo o número é bem maior, sendo 1.192 confirmados, 917 recuperados, 212 em investigação, 5.567 descartados e 22 mortes.

Cidades seguem decreto estadual e reabrem comércio

Em concordância com o decreto estadual, proposto pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) na última segunda-feira (13/7), Goianira e Senador Canedo adotaram medidas estabelecendo a flexibilização no comércio.

Em Goianira, o decreto foi publicado na manhã desta quinta-feira (16/7) e reitera a situação de emergência no município e flexibiliza o funcionamento de estabelecimentos comerciais, com uma série de restrições e medidas de prevenção. O comércio local pode reabrir e retornar as atividades, desde que sigam as regras de higiene e evite aglomerações. O decreto também determina o uso obrigatório de máscara à população.

Em Senador Canedo, o documento foi publicado na última terça-feira (14/7), permitindo a reabertura de atividades econômicas e não econômicas e trazendo protocolos específicos para o controle da disseminação do coronavírus. Atividades retomam com normas sanitárias que serão fiscalizadas e devem ser obedecidas pela população.