Goiás passa de 40 mil casos de covid-19; todas as cidades têm registros

De acordo com boletim epidemiológico desta quinta-feira (16/7), Goiás já passa de 40 mil casos de covid-19 e todas as cidades têm registros da doença, seja confirmações ou suspeitas. Nas últimas 24 horas, foram 1.155 novos casos e 59 mortes em decorrência do novo coronavírus.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que no total são 40.227 casos de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 12.302 de pessoas recuperadas. Outros 96.508 casos suspeitos estão em investigação e 42.991 foram descartados.

Já em relação aos óbitos, são 986 óbitos em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,45%. Há 57 óbitos suspeitos que estão em investigação e 586 mortes suspeitas descartadas.

De acordo com a SES-GO, os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Com mais de 40 mil casos de covid-19, todas as cidades de Goiás apresentam registros

Conforme dados do mapa de distribuição de casos por município, 229 cidades de Goiás já têm casos confirmados da covid-19, as que apresentam mais contaminados são: Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Senador Canedo.

Já em relação aos municípios com suspeitas, a plataforma Covid-19, do governo estadual, registra o número de 17, sendo:

Água Limpa

Aporé

Bonópolis

Campinaçu

Damianópolis

Davinópolis

Lagoa Santa

Mambaí

Marzagão

Nova Roma

Novo Planalto

Pilar de Goiás

São Domingos

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

Sítio D’Abadia

Trombas

Apesar de atualmente todas as cidades apresentarem registros da covid-19, os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.