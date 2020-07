Inaugurado 6º HCamp para enfrentamento da covid-19, em Goiás

O sexto Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) de Goiás foi inaugurado nesta quinta-feira (16/07), em São Luís de Montes Belos. A unidade leva o nome do Dr. Geraldo Landó e conta com ala exclusiva para covid-19, formada por 34 leitos, sendo dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 24 de enfermaria.

O HCamp conta com aproximadamente 100 profissionais da área da saúde e administrativo para atender aos pacientes. Destes, cerca de 12 são médicos e 25 enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos. O hospital também já está equipado com ventiladores pulmonares e monitores para aferição de sinais vitais. Conforme o diretor-técnico da unidade, Edson de Sousa Brito, o hospital já está pronto para receber os primeiros pacientes.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde (SES-GO), Ismael Alexandrino, o hospital é de grande importância para o município, que conta com população carente. “A população aqui é carente. Às vezes não carente de recurso financeiro, mas de estruturação do Estado. São Luís é uma cidade muito digna, produtiva, rica de pessoas muito valorosas. Isso tem que ser cuidado com muito zelo”, pontuou.

Caiado fala sobre inauguração do sexto HCamp para enfrentamento da covid-19, em Goiás

O governador Ronaldo Caiado (DEM) não esteve presente na inauguração, mas enviou uma mensagem gravada falando sobre a luta contra o coronavírus. “Hoje vocês têm um hospital estadualizado, que será cada vez mais ampliado, melhorado para, terminada a pandemia, continuar prestando serviço à população, com especialistas, cirurgias”, e completou: “Essa é uma luta de todos nós. É esse o nível de consciência que eu peço a todos vocês”.

O prefeito major Eldecírio da Silva agradeceu ao governador e ao secretário de Saúde pelo Hospital de Campanha e, principalmente, pelos leitos de UTI, que não existiam em São Luís de Montes Belos. “Nada, absolutamente nenhuma conquista tem mais valor do que uma vida humana”, afirmou Major Eldecírio.

Após a pandemia, a unidade continuará os atendimentos aos cidadãos do município e da região em caráter de Hospital Regional, oferecendo a sua capacidade total de 56 leitos à população de São Luís de Montes Belos e outras 28 cidades.