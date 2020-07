No dia do Comerciante, Caiado sanciona lei “Dê Uma Força Para Goiás”, de autoria de Lissauer Vieira

O governador do Estado, Ronaldo Caiado, sancionou a lei “Dê Uma Força para Goiás”, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Lissauer Vieira, que visa fomentar a economia goiana, sobretudo diante dos impactos econômicos provocados pela crise do novo coronavírus (covid-19). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira, 16, dia do Comerciante.

Caiado comunicou a sanção da lei pelas suas redes sociais. “Ao invés de vislumbrar o que vem de fora, vamos abraçar nosso orgulho de ser goiano. Sancionei a lei de autoria de autoria de Lissauer Vieira “Dê uma força para Goiás”. Vamos incentivar o consumo de produtos e serviços da nossa terra para minimizar os efeitos da crise gerada pela pandemia do coronavírus. É aquecer o empreendedorismo e facilitar ainda mais o acesso a linhas de crédito”, afirmou.

Lissauer, que recentemente foi curado da covid-19, comemorou a sanção da lei, aprovada por unanimidade pelos deputados goianos em sessão remota no mês de junho. “Sabemos o quanto é importante apoiar os pequenos comerciantes nesse momento de crise, com a lei já em vigor hoje, em homenagem à categoria, vamos conseguir incentivar o consumo local, firmar parcerias com entidades classistas e fazer a economia girar, principalmente agora que o comércio acabou de ser reaberto após dias de portas fechadas”, justificou.

O chefe do Poder Legislativo destacou ainda a importância da lei não só para fomentar a economia, como também para a manutenção dos empregos locais gerado pelo comércio. “Precisamos mostrar que a solidariedade é fundamental para sairmos dessa crise o quanto antes. Agora é hora de apoiarmos os nossos comerciantes e todos aqueles que fazem a economia do nosso bairro, cidade e estado girar para também evitar o desemprego. Temos que ajudar Goiás nesse momento difícil”, ressaltou Lissauer Vieira.

A política estadual prevê a promoção ao acesso de linhas de crédito; a cooperação entre as diferentes esferas do Poder Público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, com o fim de estimular o comércio local; o estímulo ao desenvolvimento do empreendedorismo; a inclusão social e econômica e o fomento a ações de divulgação dos produtos locais. Ainda fica determinado que os órgãos públicos estaduais vinculados à Administração devem afixar cartaz, em local visível, com os dizeres “DÊ UMA FORÇA PARA GOIÁS – Uma política do Estado de Goiás para incentivar a economia estadual”.