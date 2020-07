Programa permite que mães entreguem filhos à adoção legalmente, em Goiás

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) lançou nesta quinta-feira (16/7) um programa que permite o acolhimento de mães que desejam entregar seus filhos à adoção legalmente. Já existente em alguns Estados, a Entrega Legal tem como objetivo evitar abandonos, maus-tratos, infanticídios, abortos, tráfico de pessoas, e outros.

De acordo com a juíza Maria Socorro Afonso da Silva, titular da Infância e Juventude de Goiânia, a expectativa é que o lançamento do programa promova maior conscientização entre as redes de apoio, famílias e gestantes.

O programa Entrega Legal foi elaborado pela Coordenadoria da Infância e Juventude e pela Equipe Interprofissional do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia para efetivar a determinação legal contida no parágrafo único do art. 13 do ECA, que prevê o encaminhamento sem constrangimento de mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção.

O acolhimento de mães que desejam entregar os filhos à adoção legalmente, em Goiás

Em cartilha disponibilizada pelo TJGO, são repassadas uma série de informações aos profissionais quanto ao recebimento de mães e gestantes que desejem entregar os filhos para adoção.

Primeiramente, a interessada deve procurar qualquer unidade da Rede de Atendimento, seja Assistência Social, Saúde ou Conselho Tutelar. No local, os profissionais são orientados a: