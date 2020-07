Após prisão em operação da PC, Cacai Toledo, diretor da Codego, pede demissão

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) informou, na última quinta-feira (16/7), que o diretor-administrativo do órgão, Carlos César Toledo, mais conhecido como Cacai Toledo, fez uso de seus representantes para pedir demissão do cargo após sua prisão numa operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Cacai foi preso suspeito de integrar um esquema de corrupção envolvendo fraudes em procedimentos licitatórios de empresas de tecnologia da informação (TI).

Conforme a nota divulgada pela Codego, assume interinamente no lugar de Cacai o chefe de Gabinete da companhia, Bonoel Costa Bezerra.

O órgão reafirmou que mantém seu compromisso com a transparência e continuará colaborando com a Polícia Civil. Veja a nota na íntegra:

“A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO) informa que o diretor-administrativo Carlos César Savastano de Toledo pediu, por meio de seus representantes, desligamento do cargo nesta quinta-feira (16/7). Em seu lugar assume interinamente o chefe de Gabinete da companhia, Bonoel Costa Bezerra, que ocupará o cargo sem prejuízo a sua função original. A Codego reafirma seu compromisso com a transparência e continuará colaborando com as investigações da Polícia Civil até o final do inquérito.”

Operação Negociatas levou à prisão de Cacai Toledo e de outros cinco

Na última quarta-feira (15/7), a PCGO deflagrou uma operação com objetivo de combater um esquema de fraudes em procedimentos licitatórios para a contratação de empresas de TI). Foram presos Antônio Fernando Pereira Ribeiro, proprietário da empresa de TI Log Lab, o diretor administrativo da Codego, Carlos César de Toledo, o Cacai, Wellington Rodrigues, o Nenzão, ex-prefeito de Campinaçu e mais três pessoas.

A Negociatas foi executada através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A investigação, iniciada em julho de 2019, apura a prática dos crimes de associação criminosa, corrupção, tráfico de influência, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

São investigadas fraudes em procedimentos licitatórios para a contratação de empresas de TI, além da solicitação e recebimento de vantagens para benefícios em contratos com a administração pública.