Bebê de 2 anos é diagnosticado com covid-19, em Caldas Novas

De acordo com dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira (16/7), um bebê de 2 anos foi diagnosticado com covid-19, em Caldas Novas. Além disso, outras duas crianças, de 7 e 13 anos, também foram contaminadas com o novo coronavírus.

No total, 15 novos casos foram confirmados na cidade nas últimas 24 horas, sendo oito mulheres, com idades entre 22 e 50 anos; e quatro homens, com idades entre 23 e 35 anos. As outras três contaminações são das crianças de 2, 7 e 13 anos. Veja a relação de todos os casos das últimas 24 horas:

1º caso: Sexo Feminino, 50 anos, moradora do setor Parque Real;

2º caso: Sexo Feminino, 31 anos, moradora do setor Portal;

3º caso: Sexo Masculino, 2 anos, morador do setor Tamburi;

4º caso: Sexo Masculino, 26 anos, morador do setor Portal 2;

5º caso: Sexo Masculino, 13 anos, morador do setor Parque Real;

6º caso: Sexo Masculino, 35 anos, morador do setor Itaguai 2;

7º caso: Sexo Masculino, 07 anos, morador do setor Jardim Serrano;

8º caso: Sexo Masculino, 28 anos, morador do setor Serrinha;

9º caso: Sexo Feminino, 22 anos, moradora do setor Jardim Hanashiro;

10º caso: Sexo Masculino, 23 anos, morador do setor Parque Real;

11º caso: Sexo Feminino, 20 anos, moradora do setor Santa Efigênia;

12º caso: Sexo Feminino, 41 anos, moradora do setor Universitário;

13º caso: Sexo Feminino, 27 anos, moradora do setor Recanto da Serra;

14º caso: Sexo Feminino, 46 anos, moradora do setor Santa Efigênia;

15º caso: Sexo Feminino, 26 anos, moradora do setor Turista 1.

Com o bebê de 2 anos diagnosticado com covid-19, Caldas Novas soma 207 casos confirmados

Até o momento, Caldas Novas conta com 207 casos de covid-19 confirmados, 80 recuperados, 122 ativos, 121 em isolamento domiciliar, uma internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cinco óbitos.

Para evitar a disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Caldas Novas publicou um decreto restringindo o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais durante a semana. Já nos finais de semana, só estão autorizados a funcionar as atividades essenciais como farmácias, postos de combustíveis, padarias, supermercados, unidades de saúde e outros.