Caminhoneiro é preso após danificar, por duas vezes, radar na BR-020

Um caminhoneiro foi preso, nesta quinta-feira (16/7), após danificar o radar na BR-020. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) próximo à cidade de Formosa, em Goiás, após câmeras de segurança flagrarem a ação do homem.

De acordo com a PRF, o suspeito teria mexido no equipamento por duas vezes somente nesta semana. A primeira teria sido na última segunda-feira (14) e a outra na quinta-feira (16), quando foi pego pelos agentes. Após ser capturado, o motorista do caminhão confessou a prática do crime. Ele deve responder por dano ao patrimônio público.

Como foi feito o flagrante do caminhoneiro é preso após danificar radar na BR-020, próximo a Formosa

Na tarde da última segunda-feira (14/7), a equipe da PRF foi acionada para verificar o mau funcionamento de um radar na BR-020. Quando os policiais chegaram no local se depararam com a câmera pendurada pelo fio. Eles ainda verificaram que havia marca de frenagem no asfalto, sobre a faixa de rolamento em direção ao poste, que aparentavam ser de um veículo pesado.

Para identificar o problema, a equipe fez buscas de imagens de segurança e verificou que o dano havia sido causado por um motorista de um caminhão branco, com placas de Goiás. Entretanto, apesar das buscas, não conseguiram localizar o suspeito.

Na manhã de quinta-feira (16/7), a câmera voltou a apresentar os mesmos problemas, fazendo registros do matagal que fica ao lado da rodovia. Os policiais novamente consultaram as imagens e o motorista foi flagrado, de novo, inclinando a câmera, desta vez para cima.

No mesmo momento, a equipe saiu em busca do veículo e o localizou próximo ao local. O condutor do caminhão confessou o crime, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Formosa para registro de flagrante. Diante dos fatos, ele deve responder pela prática do crime de dano ao patrimônio público.