CMTC estuda criar linhas diretas do transporte coletivo na Grande Goiânia

Após proposta da RedeMob de interdição dos terminais para evitar a propagação da covid-19, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) informou que considera a medida inviável e estuda criar linhas diretas do transporte coletivo na Grande Goiânia.

A RedeMob realizou um pesquisa com cerca de 400 usuários do transporte coletivo nos terminais Goiânia Viva, Maranata, Nerópolis, Veiga Jardim e Vila Brasília e, antes da divulgação do resultado, a CMTC já se posicionou de forma contrária quanto a interdição. O objetivo agora é criar cerca de 25 linhas diretas de bairros periféricos de Goiânia e Aparecida para locais com maior demanda.

Além disso, a CMTC também apresentou medidas para melhoria do transporte coletivo no geral, entre elas está a renovação de parte da frota de forma imediata, com 300 novos ônibus e outros 600 até 2024. Outra medida seria a desoneração tarifária, conforme a ACP de autoria da Promotora Leila Maria, com o Estado de Goiás se responsabilizando pelo pagamento das gratuidades.

Criação de linhas diretas do transporte coletivo na Grande Goiânia

De acordo com a medida de criação de novas linhas, que deve entrar em vigor a partir do próximo dia 25 de julho, 25 linhas serão atingidas, saindo de bairros como Vila Pedroso, Jardim Curitiba e Vera Cruz, seguindo para o Alto do Bueno, Marista e Região Central da capital.

A expectativa da companhia é diminuir cerca de 20% a 30% do tempo de viagem com as linhas diretas, pois não terá o tempo de transbordo. A única interdição deve ser do Terminal de Nerópolis, pois as linhas do município devem seguir diretamente para Goiânia.

No estudo, que deve ficar pronto na próxima segunda-feira (20/7), serão detalhadas as linhas diretas que serão criadas. Entretanto, as que passam por terminais não serão eliminadas.

Após o levantamento e conclusão do estudo, a CMTC deve emitir uma Ordem de Serviços Operacionais às empresas que prestam serviços de transporte coletivo em Goiânia e Região Metropolitana para seguir as recomendações.