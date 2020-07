Edealina inicia distribuição do Kit Combate à Covid-19 para população

Visando reforçar as ações voltadas para contenção do novo coronavírus no município, a prefeitura de Edealina iniciou nesta quarta-feira, 15, a distribuição, de forma gratuita, do Kit Combate à Covid-19. De acordo com o prefeito da cidade, Winicius Miranda (PSB), que também é médico, o kit é composto por seis medicamentos, além da vitamina D. Segundo ele, a medicação será indicada somente para os casos confirmados da doença, com exceção da ivermectina, que será distribuída para toda população como forma de prevenção.

“No kit-covid nós temos azitromicina, cloroquina, ivermectina, dipirona, prednisona e zinco quelato e, agora, acrescentamos também a vitamina D. Todas essas medicações serão prescritas pelo médico de acordo com a necessidade de cada paciente. Porém, para a prevenção, nós temos a ivermectina, que será distribuída gratuitamente para toda população do município. Os demais medicamentos não são preventivos e, logo, não podem ser administrados sem o paciente ter a doença. Eu, como médico e prefeito, estou pensando, acima de tudo, na saúde da nossa população”, explicou Dr. Winicius.

Além do kit-covid, a prefeitura municipal também determinou, através de decreto, uma série de medidas restritivas para evitar a disseminação do vírus. Entre elas, o fechamento total do comércio aos sábados, domingos e feriados, permitindo o funcionamento apenas de farmácias e postos de combustíveis. Segundo o prefeito da cidade, as determinações visam evitar, principalmente, aglomerações de pessoas.

“Aqui em Edealina nós temos o Rio dos Bois, um ponto turístico da cidade e que atrai muitas pessoas de região e de outros locais. Por isso, nós decidimos fechar todo o comércio aos finais de semana e nos feriados e criamos equipes específicas para a fiscalização. Podem funcionar somente as farmácias e postos de combustíveis. Nós também estabelecemos regras durante a semana e todo o comércio da cidade deve fechar às 18h”, afirmou Winicius.