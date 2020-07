Em 4º testagem de moradores, Goiânia tem 166 casos de covid-19

Na quarta testagem de moradores realizada em Goiânia no último sábado (11/7), 166 pessoas foram diagnosticadas com covid-19. Segundo projeções da Vigilância Epidemiológica da SMS, isso significa que 6,4% da população de Goiânia já teve a doença. No total, 2.577 testes foram realizados.

Os levantamentos apontam que o distrito Norte teve o maior índice de contaminação, com 12,8%. Em seguida veio o distrito Leste, com 8,7%. A região Sudoeste continua com o menor índice (2,6%).

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Yves Mauro Ternes, o motivo de mais contaminações no distrito Norte é o maior fluxo de pessoas, principalmente na região da Ceasa. “Naquela região sempre há um enorme fluxo de pessoas principalmente por conta das Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA) e do amplo comércio varejista. Tudo isso acaba provocando aglomerações. Lá existe também uma grande circulação de caminhões vindos de todas as regiões do país por conta da proximidade com a BR-153”.

Com novos casos de covid-19 em testagem de moradores, Prefeitura de Goiânia realiza ação de prevenção

Segundo a titular da SMS, Fátima Mrué, o resultado do inquérito serve como norteamento de ações tomadas pela prefeitura para o enfrentamento da covid-19; ela afirma que os trabalhos serão concentrados na região Norte. “Como sabemos que a região Norte apresenta maior taxa de transmissibilidade, vamos concentrar as ações de prevenção por lá. Mas também é preciso que a população continue mantendo o distanciamento social, usando máscara, fazendo a higienização correta das mãos para que possamos conter o avanço da doença”, ressalta.

Para consultar o resultado do inquérito, basta acessar o site da Prefeitura de Goiânia e inserir o número de protocolo que foi entregue para cada uma das pessoas que fizeram a coleta. Os formulários que foram preenchidos nas entrevistas durante a testagem estão em processo de análise para conclusão do perfil das pessoas que fizeram o teste.

Veja a porcentagem de casos positivos por Distrito Sanitário: