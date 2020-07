Em Mineiros, mentores de roubo de gado, avaliado em R$ 600 mil, são presos

Após dar continuidade à ação da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a Polícia Civil de Mineiros (PC) prendeu na última quinta-feira (16/7) dois homens acusados de serem mandantes e estarem envolvidos no roubo das 143 cabeças de gado, em estrada da zona rural de Mineiros, em Goiás, na última quarta-feira (15/7).

Os suspeitos, de 52 e 22 anos, foram detidos na última quinta-feira (16/7) e, de acordo com a PC, um deles, o mais velho, seria o mandante dos crimes. Em nota, a corporação informou que o mentor da ação é ex-funcionário da fazenda onde foi realizado o roubo e que havia trabalhado no local por seis anos, mas demitido há setes meses. O acusado nega, mas foi delatado pelo homem mais novo e reconhecido pelos motoristas que transportaram os gados roubados.

Ainda segundo informações da PC, o homem mais novo teria sido contratado para colocar em prática o plano, contratando os caminhoneiros que fariam o transporte e arregimentando o gado, na fazenda, durante a ação criminosa.

Entenda o roubo das cabeças de gado, em Mineiros

Na noite da última quarta-feira (15/7), durante abordagem policial na GO-341, estrada da zona rural de Mineiros, Goiás, a Polícia Militar interceptou três carretas carregadas de gado nelore. Ao verificarem a procedência da carga, os militares identificaram que as notas fiscais e a Guia de Tráfico de Animais (GTA) apresentadas pelos motoristas eram falsas.

De acordo com a PMGO, após conversa com os motoristas, o dono dos animais foi encontrado. Via telefone, os militares obtiveram a localização da fazenda. Ao se deslocarem para o lugar, perceberam algo estranho: as luzes estavam todas apagadas. Na casa, encontraram o caseiro e a sua esposa amarrados, mais cinco crianças e um casal de amigos que estava na fazenda no momento da ocorrência De acordo com o relato dos dois primeiros, dois homens encapuzados, fortemente armados, invadiram a casa, afirmando serem policiais. O caseiro disse à polícia que, ao ser amarrado, entendeu que se tratava de um roubo.

As 143 cabeças de gado nelore foram devolvidas e estão avaliadas em R$ 600 mil.