Goiás bate a marca de mil mortes por covid-19

O Estado de Goiás alcançou a lamentável marca de mil mortos pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo os dados atualizados na manhã desta sexta-feira (17/7) do painel COVID-19 do governo do Estado, Goiás já tem 1.029 óbitos confirmados causados pelo Sars-CoV-2.

Até o momento da consulta feita ao painel pela reportagem do Dia Online, os dados haviam sido atualizados pela última vez às 10h20m45s. Além dos 1.029 óbitos confirmados, há outros 48 sob suspeita e 608 descartados. O índice de letalidade, conforme a plataforma, é de 2,53%.

O estado tem, atualmente, 40.679 casos confirmados; 12.475 recuperados; 98.079 casos suspeitos e 43.328 descartados. Os dados foram atualizados pela última vez no painel COVID-19, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, às 11h20m07s.

Em cenário de covid-19, comércio reabre em Goiânia

Após reunião ocorrida no dia 13/7, o prefeito de Goiânia , Iris Rezende (MDB), assinou um novo decreto acompanhando os protocolos estabelecidos pelo governo de Goiás. Com as novas medidas, fica liberada a reabertura do comércio em Goiânia.

De acordo com o documento, bares, restaurantes, academias, instituições religiosas estão autorizados a funcionar, desde que sejam seguidas as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde de combate e prevenção ao novo coronavírus. Caso as medidas sejam desrespeitadas, os comerciantes poderão ser multados em até R$ 4,7 mil.

O decreto, que também suspende o fechamento alternado dos estabelecimentos, passou a valer desde a terça-feira (14/7). “Salvo se a análise sistemática dos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial técnica pela Secretaria Municipal de Saúde aponte para a impossibilidade de manutenção do funcionamento”, diz o decreto.