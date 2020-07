Homem assalta comércio, deixa cair documentos e é preso, em Goianésia

Um homem de 33 anos foi preso na tarde da última quinta-feira (16/7) no município de Goianésia, a 176 quilômetros de Goiânia, após assaltar um supermercado e uma mercearia, no mesmo dia. Os policiais chegaram rapidamente até ele uma vez que, num dos assaltos, o suspeito acabou deixando cair a carteira com todos os documentos no local do crime.

Conforme informações da Polícia Militar, por volta das 15h50 de ontem, o homem entrou em uma mercearia localizada no Setor Sul, em Goianésia, pedindo à atendente que ela trocasse uma nota de R$ 50. Porém, no momento em que a funcionária abriu o caixa, foi puxada pelo braço pelo suspeito, que tirou dela o valor de R$ 65.

O que o suspeito não contava é que, na pressa da fuga, acabou deixando para trás a carteira com todos os seus documentos pessoais. Tomando conhecimento do acontecido e da identidade do autor do crime, as equipes de serviço intensificaram o patrulhamento para achar seu paradeiro.

O indivíduo foi encontrado foi encontrado pouco tempo depois. Junto a ele foi encontrado o valor de R$ 23. Ele foi preso e entregue, juntamente com sua carteira e documento, para a Delegacia de Polícia Civil para devidas providências.

Homem preso em Goianésia após roubar mercearia já teria cometido outro assalto no mesmo dia

Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, por volta de meio-dia de ontem, antes de roubar a mercearia no Setor Sul, em Goianésia, o homem já havia deixado seu rastro criminoso em outro local.

Segundo as informações, o suspeito havia entrado em um supermercado da região pedindo para trocar uma nota de R$ 100. Assim que o funcionário lhe passou o valor trocado, o homem fugiu do local em uma moto azul.

No extrato de ocorrência, os atos do suspeito foram enquadrados em roubo e estelionato.